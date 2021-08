Visser voor controle naar ziekenhuis na zware crash op Spa

Tijdens de kwalificatie van de W Series ging het mis toen het hemelwater naar beneden kwam in de Belgische Ardennen en de omstandigheden zeer verraderlijk werden. In de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon werden de coureurs daar in extreme mate mee geconfronteerd. Sarah Moore verloor als eerste de controle over haar auto, vloog aan de linkerkant hard in de bandenstapels en werd nadien terug op het asfalt van de uitloopstrook geworpen.

Daar ontstond een complete chaos doordat ook Abbie Eaton, Belen Garcia, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren en Beitske Visser passagiers van hun eigen auto's werden door de listige omstandigheden. Laatstgenoemde is daarbij het zwaarst geraakt. De Nederlandse werd eerst op de bandenstapels getorpedeerd door een stuurloze concurrent en daarna hard in de flank gereden. De ravage op het circuit was enorm en de impact - zeker voor Visser - zeer stevig. Ze kon de auto op eigen kracht nog verlaten, maar had nadien toch medische assistentie nodig.

Visser is net als de overige betrokkenen gecheckt in het medisch centrum op het circuit. Daarna is ze samen met Ayla Agren overgebracht naar het ziekenhuis voor aanvullende controles, zo laat de organisatie op het circuit aan Motorsport.com Nederland weten. Updates over haar fysieke gesteldheid zijn er nog niet en zullen later worden gedeeld.

Chadwick pakt pole na onderbreking door rode vlag

Na een onderbreking is de kwalificatie op het circuit van Spa wel afgemaakt. In het restant, dat overigens op een droge baan begon en in de regen eindigde, zette Jamie Chadwick de snelste tijd op de klokken. Zij ging zodoende met pole-position aan de haal, voor titelrivale Alice Powell. Nerea Marti legde beslag op de derde startplek, voor Caitlin Wood en Emma Kimilainen, die nog lange tijd hoge ogen gooide in het gevecht om pole. Het resultaat is echter bijzaak, de sessie is volledig overschaduwd door de zware crash met daarbij zes auto's betrokken.