Verhinderde Bottas moet Race of Champions laten schieten

Na twee jaar afwezigheid vanwege het coronavirus wordt dit weekend de eerste Race of Champions sinds 2019 georganiseerd. Destijds was het zonnige Mexico nog plaats van handeling, dit jaar zijn de coureurs te gast in het Zweedse Pite Havsbad. Daar racen zij tijdens de Nations Cup en de individuele competitie tegen elkaar op een ijscircuit. Met onder meer Indy 500-winnaar Helio Castroneves, viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel, diens landgenoot Mick Schumacher en voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas was er opnieuw een sterk deelnemersveld opgetrommeld.

Laatstgenoemde kan er uiteindelijk niet bij zijn tijdens de Race of Champions, die op 5 en 6 februari wordt afgewerkt. Bij een persconferentie voorafgaand aan het evenement maakte de organisatie bekend dat Bottas andere verplichtingen heeft en dus niet kan deelnemen aan de Nations Cup en de individuele competitie. De Fin wordt daarin vervangen door landgenote Emma Kimilainen. De W Series-rijder gaat samen met tweevoudig F1-wereldkampioen Mika Hakkinen uitkomen voor Team Finland en doet zondag ook mee aan de individuele wedstrijd. Daarin moet ze het opnemen tegen Vettel. In de landenwedstrijd is Groot-Brittannië de tegenstander van Finland.

Opmeer aan de start in Nations Cup

De loting voor de twee toernooitjes van de Race of Champions zijn inmiddels afgewerkt. Zaterdag staat de Nations Cup op het programma. Team USA en Latijns-Amerika gaan elkaar bestrijden in de eerste ronde, net als Duitsland en de eROC All Stars, bestaande uit F1 Esporters Jarno Opmeer en Lucas Blakeley. De winnaars van die duels komen tegenover elkaar te staan in de kwartfinale, waarin ook Finland en Groot-Brittannië, Team Nordic en Frankrijk, en Zweden en Noorwegen met elkaar duelleren. Daarna volgen nog de halve finales en de grote finale.

Een dag later komen de coureurs in actie voor de individuele wedstrijd. Ook daarbij zijn er twee duels in de eerste ronde: Colton Herta en Castroneves racen tegen elkaar, net als Jamie Chadwick en Schumacher. De winnaars komen elkaar tegen in de achtste finales. De andere races in de achtste finale zijn Vettel tegen Kimilainen, Jimmie Johnson versus Hakkinen, Tom Kristensen tegen David Coulthard, Benito Guerra tegen Oliver Solberg, Sebastien Loeb tegen Petter Solberg, Johan Kristoffersson versus Timmy Hansen en Didier Auriol tegen Mattias Ekström.