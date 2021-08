Eau Rouge te onveilig? De oplossing staat al op de planning

Slechts een paar weken nadat Williams-ontwikkelingsrijder Jack Aitken verwondingen overhield aan een vreselijke crash tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps waar vier auto’s bij betrokken waren, ging het vrijdagavond opnieuw mis in de Belgische Ardennen. Deze keer waren er zes auto’s betrokken bij een ongeval in Raidillon tijdens de kwalificatie van de W Series, maar gelukkig hield geen enkele coureur in de raceklasse voor vrouwen verwondingen over aan het incident.

Ook zaterdag ging het weer een aantal keren mis in Raidillon. In de kwalificatie van de Formule 1 vloog Lando Norris op hoge snelheid in de bandenstapels nadat hij in de regen de controle had verloren over zijn McLaren. Later op de dag was het ook tijdens de tweede Formule 3-race weer raak op hetzelfde punt. Beide incidenten bleven gelukkig zonder gevolgen, maar de crashes roepen iedere keer weer herinneringen op aan de fatale Formule 2-crash van Anthoine Hubert. Twee jaar geleden kwam de Fransman tijdens het Formule 1-weekend om het leven na een gruwelijke crash in Raidillon, waarbij ook Juan Manuel Correa - die dit weekend opnieuw in actie komt in het voorprogramma van de Formule 1 - zware verwondingen aan overhield.

Korte uitloopstroop zorgt voor onveilige situatie

De reeks zware ongevallen op het Ardennencircuit heeft ertoe geleid dat er opnieuw een discussie is ontstaan over de veiligheid van een van de meest legendarische bochtencombinaties in de racerij. In dit geval is echter niet de bocht zelf, maar vooral de rij bandenstapels en de uitloopstrook aan de bovenkant van de heuvel het voornaamste onderwerp van discussie. Aan de linkerkant loopt de uitloopstrook namelijk als een soort trechter richting de baan zelf, waardoor gecrashte auto’s vaak terug stuiteren richting de ideale lijn, met alle gevolgen van dien.

Bij de crash van Aitken was de eerste impact met de bandenstapels niet zozeer het probleem, maar wel het feit dat zijn Lamborghini vervolgens midden op de baan tot stilstand kwam en drie andere auto’s er bovenop knalden. In gesprek met Motorsport.com liet Aitken onlangs al weten dat het verder naar achteren plaatsen van de bandenstapels een groot deel van het probleem zou kunnen oplossen: “Het probleem met dit soort crashes is dat wanneer je aan de linkerkant de bandenstapels raakt, de afstand naar het middengedeelte van Eau Rouge waar je de heuvel op gaat niet groot genoeg is. Je hebt nauwelijks de tijd om vaart te minderen”, aldus Aitken. “Ook voor het soort ongeluk dat ik had, wanneer je een moment van overstuur overcorrigeert. De auto ging nog redelijk in een rechte lijn, maar ik wist gewoon dat ik met geen enkele mogelijkheid de bandenstapels zou kunnen ontwijken of nog tijd had om ervan weg te sturen. De uitloopstrook is daar gewoon niet lang genoeg. Dat is wel iets wat aangepast moet worden.”

Ook de uitloopstrook na Raidillon vormt een probleem. Bovenaan de heuvel ligt nu een groot stuk asfalt, maar ook dat biedt de mogelijkheid voor auto’s om na een crash weer terug op de ideale lijn te glijden. Dit was onder andere het geval bij het fatale ongeval van Hubert, die richting het rechte stuk van Kemmel vol in de flank werd geraakt door Correa.

Grootschalige verbouwing

Hoewel de discussie omtrent de veiligheid dus weer is opgelaaid en diverse coureurs al hebben aangedrongen op een aanpassing van de huidige situatie, is het probleem ook al opgemerkt door het circuit van Spa zelf. Zo staan er al een aantal veranderingen aan de legendarische bochtencombinatie op de planning, als onderdeel van een grootschalige verbouwing voor 2022.

Spa-Francorchamps renovatie project Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Volgend jaar wil het circuit in de Ardennen ook weer races voor motoren gaan organiseren, maar daarvoor dient het circuit wel eerst de vereiste Grade C-licentie van de motorsportbond te krijgen. Om dat verplichte keurmerk te krijgen heeft het circuit op een aantal punten al de nodige veiligheidsmaatregelen voorgesteld, onder meer ter hoogte van Eau Rouge en Raidillon. Zo werd vorig jaar aangekondigd dat de uitloopstrook bovenaan de heuvel wordt uitgebreid en dat in Raidillon tevens de grindbak terug zal keren. Op vrijgegeven schetsen van de nieuwe situatie is te zien hoe de rij bandenstapels aan de linkerkant van de baan verder naar achteren zal worden verplaatst, om daarmee een herhaling van crashes als in de 24 uur van Spa en de W Series te voorkomen.

De grootschalige verbouwing gaat in totaal zo’n 80 miljoen euro kosten en zal naast de bouw van de nodige nieuwe tribunes en VIP-lounges dus ook één van de meest legendarische bochtencombinaties op de Formule 1-kalender een stuk veiliger maken, zonder dat er ook maar iets hoeft te worden veranderd aan de lay-out van het circuit zelf. De verbouwing kwam uit de koker van de voormalige CEO Nathalie Maillet, maar het circuit heeft al bekendgemaakt dat ook na het recente overlijden van de directrice, de geplande verbouwing gewoon door zal gaan.

In beeld: De geplande verbouwing van het circuit van Spa-Francorchamps