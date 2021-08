Kwalificatie GP België stilgelegd na zware crash van Norris

Norris was in de eerste twee delen van de kwalificatie voor de Grand Prix van België een van de uitblinkers met zijn McLaren, maar in het derde deel ging het mis voor de jonge Brit. Voorafgaand aan Q3 was het harder gaan regenen in de Belgische Ardennen, waarna Norris en Sebastian Vettel de wedstrijdleiding al sommeerden om de kwalificatie stil te leggen. Het licht bleef echter op groen staan, waarna beide coureurs begonnen aan een vliegende ronde.

Norris zou zijn eerste getimede run niet tot een goed einde brengen door een zware crash in Raidillon. De Brit verloor er de controle over zijn auto waarna hij op hoge snelheid in de bandenstapels vloog.

Ondanks de enorme schade aan zijn MCL35M bleef Norris zelf ongedeerd bij de crash. De Brit verontschuldigde zich zelfs al snel over de boordradio: "Sorry jongens. Ik heb jullie teleurgesteld. Dit was mijn fout", sprak de McLaren-coureur.

Door de crash van Norris werd de kwalificatie alsnog stilgelegd. Het leidde tot een boze reactie van Vettel, die met zijn Aston Martin even stopte in Raidillon om te controleren of zijn collega in orde was: "What the f*** heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd?!", schreeuwde Vettel over de boordradio. "Dit was onnodig."

Weer een crash in Raidillon

Vrijdagavond ging het halverwege Eau Rouge ook al mis tijdens de kwalificatie van de W Series. Het leidde tot een kettingbotsing waar zes coureurs - waaronder Beitske VIsser - bij betrokken waren. Visser moest ter controle af worden gevoerd naar het ziekenhuis, maar bleef net als haar collega's ongedeerd bij de crash.