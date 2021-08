Aitken stelt wijziging aan Eau Rouge voor om veiligheid te vergroten

In de openingsfase van de 24 uur van Spa raakte Aitken de controle over zijn Lamborghini Huracan GT3 Evo kwijt in Eau Rouge. De coureur ging wijd en raakte de bandenstapels, om vervolgens terug te stuiteren en midden op de ideale lijn tot stilstand te komen. De coureur kon daarna niet meer ontweken worden door stalgenoot Franck Perera, die vol op de stilgevallen Lamborghini klapte. Ook Davide Rigon en Kevin Estre waren betrokken bij de crash.

Van de vier coureurs in kwestie hield alleen Aitken verwondingen over aan de crash, maar de Brit mag van geluk spreken dat het voor hem bleef bij een gebroken sleutelbeen en een breuk in een wervel. De Brit hoopt eind september weer terug te keren achter het stuur. Ondertussen is de discussie omtrent de veiligheid van de bochten Eau Rouge en Raidillon weer opgelaaid, nadat Anthoine Hubert er twee jaar geleden het leven liet na een Formule 2-crash. Als onderdeel van een grootschalige verbouwing is het circuit van Spa al van plan om op meerdere punten de uitloopstroken aan te passen en op diverse plekken ook de grindbak terug te laten keren, zo ook in Raidillon. Aitken – die zelf ook in actie kwam tijdens het noodlottige Formule 2-weekend in 2019 – vindt dat Spa-Francorchamps de veiligheid van het circuit al vrij goed op orde heeft, maar denkt dat het zeker aan de linkerkant van Raidillon nog wel iets beter kan.

“Het is natuurlijk een vrij gevoelig onderwerp omdat we er de laatste decennia een aantal heftige ongelukken hebben gezien. Het is altijd al een gevaarlijk punt geweest”, vertelt Aitken in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb er best veel over nagedacht. In mijn ogen hebben ze over het algemeen best goed werk geleverd in een bocht die zo snel is, met een blinde exit. Aan de rechterkant is het aan de bovenkant heel open. Ik geloof niet dat er daar wat veranderd moet worden. We hebben tijdens de 24 uur van Spa daar ook meerdere coureurs de controle zien verliezen, maar dat was relatief gezien allemaal in orde. Er is daar genoeg ruimte en je bent daar ver genoeg verwijderd van de ideale lijn.”

“Het probleem zit hem in het soort crash dat ik had, wanneer je aan de linkerkant van de baan raakt. De ruimte tussen het midden van Eau Rouge – waar je de heuvel op gaat – tot de bandenstapels aan de linkerkant is niet genoeg. Je hebt geen tijd om daar af te remmen. In mijn geval probeerde ik overstuur op te vangen. De auto ging nog relatief recht, maar ik wist dat ik met geen enkele mogelijkheid de bandenstapels kon ontwijken. Je hebt daar geen tijd om weg te sturen omdat de uitloopstrook gewoon niet lang genoeg is. Dat is al één ding, de uitloopstrook moet daar langer zijn.”

Volgens Aitken is er bij een langere uitloopstrook ook een veel kleinere kans dat auto’s die wel de muur raken nog terug de ideale lijn op stuiteren. “Wanneer je crasht en de energie wordt geabsorbeerd, dan stuiter je nu gewoon weer terug. Recht in de vuurlinie. Ik heb al met een aantal mensen van de FIA gesproken om te zien of ik ze vanuit het rijdersperspectief kan helpen. Om ze gewoon van mijn mening te voorzien. Ik weet dat ik niet de circuitontwerper ben, ik weet niet met welke uitdagingen je te maken krijgt wanneer je in die bocht de uitloopstrook wilt verlengen.”

'Grindbak gaat weinig verschil maken'

De Brits-Koreaanse rijder denkt dat het simpelweg neerleggen van grind weinig verschil gaat maken: “Ik denk niet dat gravel de oplossing gaat zijn, omdat je op dat punt 200 tot 250 kilometer per uur gaat. Met vijf tot tien meter uitloop is het gewoon niet genoeg om je af te remmen. Het had het in mijn geval misschien alleen maar erger gemaakt omdat het stof het zicht nog verder vermindert. Dat was een van de voornaamste problemen van de coureurs die na mij kwamen. Ze wisten dat er een grote crash was vanwege alle brokstukken, maar door de rook hadden ze geen idee waar de auto stond. Met die heuvel kun je ook niet ver vooruit kijken.”