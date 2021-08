Jack Aitken hoopt volgende maand weer plaats te nemen in de simulator van het Williams F1 Team en te kunnen racen in de GT World Challenge. De Brit crashte tijdens de 24 uur van Spa in Raidillon en schoot terug op de baan, waarna hij door diverse andere wagens werd geraakt. Daarbij brak hij een ruggenwervel en zijn sleutelbeen.

Volgende week wordt het sleutelbeen van de Williams F1-protegé geopereerd en daarna hoopt hij snel weer in de cockpit te zitten: “Ik voel me best goed. Om eerlijk te zijn zelfs zo goed dat ik soms vergeet dat ik wat dingen gebroken heb en te snel opsta!", zegt hij lachend in gesprek met Motorsport.com. "Ik heb een aantal specialisten gezien, zowel voor de fractuur in mijn rug als voor mijn sleutelbeen. Ik krijg informatie van hen en dat helpt me. De hele dag zitten en jezelf afvragen wanneer je weer beter bent is al pijnlijk genoeg. Maar al met al gaat het niet slecht. Volgende week krijg ik een plaat in mijn sleutelbeen en dan kan ik weer gaan trainen. Dat kost niet meer dan drie of vier weken.”

Rentree op het circuit en in de sim

De bepalende factor in zijn herstel is zijn rug, die vooral rust nodig heeft. Hij draagt momenteel een brace om het herstel te bespoedigen. Desondanks hoopt hij volgende maand weer in de simulator van Williams te kunnen plaatsnemen om zijn belangrijke ontwikkelingswerk voor de formatie voort te zetten. De GT World Challenge-meetings op Brands Hatch (28-29 augustus) en de Nürburgring (3-5 september) komen waarschijnlijk nog wat te vroeg. Deelname aan de race in Valencia op 25 en 26 september lijkt realistischer. “Ik wil graag snel weer terugkeren, in plaats van me af te vragen of ik dit seizoen überhaupt nog wel kan rijden. Er staan nog wat GT-races op de kalender. Het wordt lastig om die te halen dus die mis ik waarschijnlijk. Ik hoop eind september weer te kunnen racen. Williams heeft me al gevraagd wanneer ik weer in de sim kan want ik verzette goed werk. Helaas is dat onderbroken. Ik heb gezegd dat ik in september weer terugkeer. Het is lastig om exact te bepalen want we hebben veel kracht nodig om het rempedaal in te drukken. En je rug zit natuurlijk tegen een gebogen oppervlak in een stoeltje. Ik zal me regelmatig in de fabriek melden om te zien hoe het ervoor staat.”

Mocht hij eind volgende maand daadwerkelijk volledig hersteld zijn, kan ook bepaald worden wanneer hij weer een F1-vrijdagtraining voor zijn rekening mag nemen: “We overleggen nog over mijn deelname aan een VT1. Afhankelijk van de kalender wordt het waarschijnlijk een overzeese race richting het einde van het jaar. Ik wil daar zeker fit voor zijn, ook om [als reserve] in te springen als dat nodig is.”

Hoogtepunten van de 24 uur van Spa 2021: