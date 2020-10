Spa-Francorchamps onthult renovatie van 80 miljoen euro

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat de 24 uur voor motoren vanaf 2022 weer naar Spa komt. Om de terugkeer van de snelheidsmotoren mogelijk te maken moeten de uitloopstroken van verschillende bochten aangepast worden. De eerste bocht van La Source is een van de vijf bochten die een grindbak zal krijgen. Ook bovenop de Raidillon, waar de uitloopstrook wordt vergroot, en de snelle bochten van Pouhon en Blanchimont komt er gravel.

Daarnaast onthulde Spa ook beelden van twee gloednieuwe, verhoogde tribunes die tegenover de oude pits en op de Raidillon zullen worden gebouwd en ook ruimte bieden voor VIP-loges. In totaal komen er 13.000 zitplaatsen bij rond Spa, een verdubbeling van het huidige aantal.

Het totaalplaatje komt op een investering van 80 miljoen euro over tien jaar, die zal worden betaald met een bijdrage van de Waalse regering van 29,5 miljoen euro, 21 miljoen aan eigen fondsen en een banklening van 29,5 miljoen.

“Dankzij deze investeringen over de komende tien jaar laten we zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden”, vertelt circuitdirectrice Nathalie Maillet. “Met de komst van deze prestigieuze motorwedstrijd bereiken we ons eerste objectief in ons motorenproject. Deze aankondiging is des te belangrijker in deze moeilijke periode van activiteiten die door de COVID-19 pandemie achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. De motorsport zit in het DNA van Spa-Francorchamps, maar het is niet hetzelfde zonder de gepassioneerde fans. Maar dit project omvat ook verbeterde faciliteiten voor de toeschouwers."

