Drie doden in Belgische woning, onder wie directrice Spa-Francorchamps

De politie vond de lichamen zaterdag iets na middernacht in de woning van Nathalie Maillet. De drie lichamen vertoonden schotwonden. Uit een eerste onderzoek zou blijken dat de man de twee vrouwen zou hebben gedood en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd. Er is een onderzoeksteam op de zaak gezet, voorlopig gaat men uit van "een drama in de relationele sfeer", zo melden Franstalige media in België. “De enige informatie die ik heb, is dat het gaat om een dubbele moord, gevolgd door zelfmoord in het huis van mevrouw Maillet”, aldus Véronique Léonard, de burgemeester van Gouvy tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Maillet werd vijf jaar geleden aangesteld als directrice van het circuit Spa-Francorchamps, waar jaarlijks de Grand Prix Formule 1 van België wordt verreden. Ze was de drijvende kracht achter de plannen voor een grootschalige renovatie van het circuit in De Ardennen. Het circuit heeft haar dood inmiddels bevestigd. “Met grote droefheid hebben de teams van het circuit van Spa-Francorchamps kennis genomen van het overlijden van Nathalie Maillet, algemeen directeur. Op deze zeer droevige dag wenst het voltallige personeel zijn oprechte deelneming te betuigen aan de familie, naasten en vrienden van Nathalie. Het circuit, maar ook de autosport, verliest vandaag een sterke vrouw met een blik die altijd op de toekomst gericht was”, zo valt op de website van het circuit te lezen.

Ook Melchior Wathelet, voorzitter van de raad van bestuur van het circuit heeft gereageerd. “Mijn gedachten gaan uit naar de familie van Nathalie, haar ouders, haar dierbaren en haar medewerkers. Ik weet hoezeer dit nieuws hard aankomt bij alle medewerkers van het circuit en ik wil namens de hele raad van bestuur mijn oprechte deelneming betuigen aan het hele team. We verliezen vandaag een geweldige dame, een echte liefhebber van de autosport en van haar circuit en haar collega’s. Nathalie zal erg gemist worden. Ze was het gezicht van het circuit geworden, zij belichaamde de passie voor Francorchamps die wij allen delen.”