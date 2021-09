Zarco na GP van San Marino onder het mes voor opgepompte arm

Zarco kende een hele behoorlijke start in 2021. Met vijf podiumplaatsen in de eerste zeven races van dit seizoen stond hij zelfs enige tijd aan de leiding in het wereldkampioenschap. Kort voor de zomerstop ging het echter mis. Zarco legde zichzelf te veel druk op in de strijd om de wereldtitel en dat zorgde voor mindere prestaties. In de races na de zomerstop kreeg Zarco bovendien last van zijn arm. Een operatie vindt volgende week plaats.

“Ik voel me redelijk, ik ben blij dat we hier in Misano zijn”, aldus Zarco, die afgelopen weekend op de zeventiende plaats eindigde in Aragon. “Het is maar goed dat we na dat weekend niet lang hoeven te wachten om weer aan de slag te kunnen. Ik heb volgende week een afspraak voor de operatie, dan ben ik klaar voor Austin. Ik ben blij dat het zo snel kan en dan zullen we zien wat het oplevert.”

Ondanks dat Zarco dit weekend niet fris aan de start staat in Misano, gaat hij wel voor een goed resultaat. De Fransman is nog altijd in de race voor de tweede plek in het wereldkampioenschap. “Ik denk dat we kunnen vechten. Ik ben gewend [aan de pijn] en wanneer het gevoel goed is, dan kan ik ondanks de arm goed presteren. Ik hoop dat het lukt. De omstandigheden schijnen lastig te worden, dat is alleen maar beter voor mij om energie te sparen en er een mooi weekend van te maken.”

Na de Grand Prix van San Marino vindt op dinsdag en woensdag nog een collectieve test plaats.