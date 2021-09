Morbidelli tekent tweejarige deal bij Yamaha MotoGP-fabrieksteam

Het nieuws werd donderdag bevestigd door Yamaha Factory Racing. Hij is daarmee de officiële opvolger van Maverick Viñales, die deze zomer zijn vertrek bij Yamaha aankondigde en kort daarna op staande voet ontslagen werd. Morbidelli was de gedroomde kandidaat voor het zitje nadat hij vorig seizoen de beste coureur van het merk was. Hij eindigde op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Voor dit seizoen zat Morbidelli in een slechte situatie. Zijn machine bij Petronas Yamaha SRT werd niet verbeterd en reed daarom kansloos achter de feiten aan.

Met de stap naar het fabrieksteam wordt de 26-jarige coureur herenigd met Fabio Quartararo, die bij SRT ook al zijn teamgenoot was. “Ik ben blij dat ik dit weekend weer terugkeer en vooral dat het nieuwe hoofdstuk met het Yamaha-fabrieksteam begint”, zei Morbidelli. “Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te herstellen voor de laatste fase van het kampioenschap. Ik wilde mijn comeback maken op een circuit waar ik mooie herinneringen aan heb, Misano. Ik kijk uit naar de stap naar het fabrieksteam, een nieuw hoofdstuk in mijn carrière.”

Dovizioso tekent direct contract bij Yamaha

Na het vertrek van Morbidelli bij Petronas Yamaha SRT is Andrea Dovizioso bereid gevonden om de rest van het seizoen voor zijn rekening te nemen op de 2019-motor van Morbidelli. De routinier wordt teamgenoot van Valentino Rossi. Dovizioso keert na een sabbatical van tien maanden terug in de MotoGP. Cal Crutchlow had geen interesse om de resterende races van het seizoen af te werken.

Dovizioso nam vorig seizoen na acht jaar afscheid van Ducati. Hij nam een sabbatical met het plan om in 2022 terug te keren op de grid. Dat leek in eerste instantie bij Aprilia te gebeuren. De 35-jarige Italiaan deed enkele testsessies voor het merk uit Noale, maar tot een racedeal kwam het niet. Het merk kreeg bovendien Maverick Viñales te pakken, die vertrok bij Yamaha.