Espargaro: Honda doet het juiste door lijn van Marquez te volgen

HRC-teambaas Alberto Puig vertelde eerder deze week in gesprek met Motorsport.com dat Honda niet van plan is om de filosofie te veranderen na de blessure die Marquez in 2020 aan de zijlijn hield. Puig reageerde omdat er de afgelopen jaren veel kritiek geweest is op het feit dat Marquez de prioriteit heeft boven andere coureurs bij het merk. Ook zou de motor alleen geschikt zijn voor Marquez terwijl andere rijders een gebruiksvriendelijk pakket wensen.

Ook nu spreken de resultaten weer niet in het voordeel van Honda. Het merk scoorde dit seizoen twee podiums en beide werden door Marquez gehaald. Ondanks dat de achtvoudig wereldkampioen de eerste twee races van het seizoen moest missen, staat hij op de tiende plaats wel als beste Honda-coureur in het klassement. Ondanks dat heeft ook Marquez moeite om op instinct met de nieuwe Honda te rijden. Dat heeft deels te maken met de fysieke beperkingen waar hij als gevolg van zijn blessure nog mee kampt, maar ook met feit dat de Honda-rijders maar moeilijk grip kunnen vinden.

Ondanks dat denkt Espargaro, die sinds zijn komst bij Honda begin dit jaar moeite heeft met de RC213V, dat Honda wel degelijk het advies van Marquez moet volgen om de machine te verbeteren. “Marc is de snelste coureur en daarom moet de fabriek luisteren naar wat Marc zegt”, zei Espargaro op een vraag van Motorsport.com. “Dat is eenvoudig en het makkelijkste wat een fabriek kan doen, je moet de snelste rijder volgen. Men kan niet luisteren naar de langzamere rijders die voor het team werken, dat zou problemen opleveren. Het is natuurlijk dat een fabriek de snelste man volgt, dat is slim.”

Espargaro prees Honda voor de inzet om de RC213V te verbeteren en benadrukte dat het ontwikkelingswerk nog altijd bemoeilijkt wordt door de restricties die opgelegd werden na de uitbraak van het coronavirus. “Over de filosofie van de fabriek kan ik weinig zeggen”, vervolgde hij. “Honda werkt al aan de motor van volgend jaar. Ik weet niet of we die hier [volgende week] al gaan testen, of dat we zaken van de huidige machine gaan meenemen. Uiteindelijk moet er volgend jaar wat gaan gebeuren. Ze werken in ieder geval hard en dat is niet makkelijk met de bevriezing door corona. Daardoor konden we dit jaar geen nieuw motorblok gebruiken. We zullen het zien.”