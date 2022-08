Zeelenberg ziet Dovizioso vertrekken: “We respecteren zijn beslissing”

Op de donderdag voor de Britse Grand Prix maakte Andrea Dovizioso bekend na de Grand Prix van San Marino te stoppen. Hij slaagde er niet in zijn stijl aan te passen zodat hij snel kon zijn met de Yamaha M1. Het gevolg daarvan was dat Dovizioso de hele eerste seizoenshelft in de achterhoede verkeerde. Voor de zomerstop werd er al gespeculeerd over zijn toekomst, maar Dovizioso maakte op Silverstone bekend er na zijn thuisrace mee te stoppen.

“Hij reed met een andere insteek dan de jonge coureurs, voor het geld of de roem hoefde hij het niet meer te doen”, zegt Wilco Zeelenberg tegenover onder andere Motorsport.com. “Hij wilde presteren en proberen dat ding weer op het podium te krijgen. Dan weet je ook dat het een heel lang seizoen wordt als dat niet lukt. We hebben hem heel lang weten te motiveren om te blijven en het plezier te houden. Hij vocht er wel voor, maar Andrea is van zichzelf heel serieus. Het is een open en aardige jongen, maar je hebt moeite om een lolletje met hem te maken.”

Zie ook: Waarom Andrea Dovizioso besloot de helm aan de wilgen te hangen

Proberen om plezier te houden in het werk was lastig voor de coureur die slechts tien WK-punten scoorde in de eerste helft van het seizoen. “Hij heeft het meeste plezier als hij presteert. Hij zag in dat het dit jaar niet meer zou lukken. Hij heeft bij ons niets laten vallen, in de zomerstop heeft hij zijn besluit genomen.” Zeelenberg zag de beslissing na een telefoongesprek aan het begin van de zomerstop al een beetje aankomen. “Na Assen sprak ik hem nog even over zijn plan. Ik heb niet gevraagd hoe of wat, maar ik gaf aan dat we aan het boeken waren voor Japan en toen zei hij: ‘Voor Japan is het nog iets te vroeg om al te boeken’. Verder zei hij er niets over. Voor Silverstone belde Lin met de informatie dat hij ging stoppen, hij staat onder contract bij Yamaha.”

Dovizioso benadrukte in zijn dankwoord voorafgaand aan de persconferentie op Silverstone dat hij het medeleven van het team erg waardeerde. “Hij wist wel hoe wij erin zaten”, gaat Zeelenberg verder. “Ik heb hem ook gezegd dat hij ons gewoon moest laten weten wat er speelt en hij had een duidelijk plan voor ogen. We zouden zijn beslissing, wat er ook gebeurt, respecteren. We willen heel graag dat je het seizoen afmaakt, maar als dat niet gebeurt doen we ook niet moeilijk. Je kunt een rijder niet dwingen om op die fiets te gaan zitten, dat is het laatste wat je een rijder moet laten doen.”

Yamaha heeft Dovizioso's kennis niet genoeg kunnen gebruiken

Dovizioso bedankte in 2021 voor een zitje bij Aprilia, maar vond een terugkeer naar Yamaha een mooie manier om aan zijn tweede leven in de MotoGP te beginnen. Voor de Japanse fabrikant was het bovendien een enorme kans om te profiteren van de expertise die Dovizioso heeft. Hij staat in de MotoGP-paddock bekend als een zeer slimme rijder, die begrijpt hoe de motor werkt en hoe die beter moet worden. De MotoGP is de afgelopen jaren drastisch veranderd met de komst van allerlei devices en de opkomst van aerodynamica, maar zijn sabbatical is volgens Zeelenberg niet de enige reden waarom Dovizioso dit seizoen niet presteert.

“Hij heeft acht jaar op een Ducati gezeten en hij heeft onderschat hoe verschillend die twee fietsen zijn geworden”, reageert Zeelenberg op de vraag of de coureur het onderschat heeft. “Hij heeft meer ervaring met Yamaha en heeft die motor ook op het podium gezet, maar het spelletje is wel veranderd. Voorheen kon je op tien seconden van de winnaar nog een keer vierde of vijfde worden, nu sta je twaalfde of lager. In de eerste drie of vier ronden verlies je wel tien seconden als je in het verkeer zit en aan het knokken bent. Dat kost enorm veel tijd. Er is geen goede of slechte manier, maar wij als team hadden graag gewild dat hij tot het eind van dit seizoen door zou rijden. Je wil niet het team zijn waar je rijders constant stoppen, vorig jaar ging Valentino met pensioen.”

Yamaha heeft daarnaast niet voldoende kunnen profiteren van Dovizioso. “De insteek van Yamaha was om te leren van de fiets die acht jaar lang een grote concurrent was”, wijst Zeelenberg op Ducati. Hebben ze dat voldoende gedaan? “Dat moet je aan Yamaha vragen, maar qua ontwikkeling in een jaar was het voor hem niet genoeg. Hij wilde graag dingen veranderd zien waar Fabio helemaal niet bij gebaat was en het is de vraag of je daar tijd en aandacht in moet steken. De middelen zijn wat dat betreft ook wel beperkt, maar Fabio klaagt niet over de dingen waar hij wel over klaagt en dan moet je je afvragen of we daar veel tijd en energie in moeten steken. Die vraag heeft hij wel constant gesteld omdat ze hem ook voor zijn kennis en de ontwikkeling halen. Hij ging ervan uit dat iedereen van Yamaha daar harder van zou gaan. Dat was zijn streven en hij was ook in staat om de fiets te analyseren en bepaalde dingen aan te wijzen die beter kunnen om de M1 te verbeteren. Je moet wel de middelen hebben om dat te doen. Ik weet niet of dat er was bij Yamaha en of dat bij de huidige situatie met de set-up mogelijk was.”

Hereniging met Crutchlow: "Dat wordt gezellig"

Na het afscheid van Dovizioso neemt Cal Crutchlow de laatste zes races van het seizoen voor zijn rekening bij RNF Yamaha. Zeelenberg kent de uitgesproken Engelsman uit zijn tijd in het WK Supersport. In 2009 werden ze samen kampioen. "Dat wordt gezellig", lacht Zeelenberg als het gaat over de komst van Crutchlow bij RNF. De voormalig Honda-coureur nam eind 2020 afscheid van de MotoGP en werd testrijder bij Yamaha. Vorig jaar kon hij weinig rijden, maar dit seizoen heeft de coureur een uitgebreider testprogramma afgewerkt. Crutchlow liet eerder weten geen oren te hebben naar een terugkeer als racer, maar Yamaha had in dit geval weinig andere opties. Zeelenberg: “Wie zou je er anders op moeten zetten? Het is geen win-win-situatie. We moeten zorgen dat we een vervanger hebben voor het team, voor de sponsoren. Als je mij vraagt of we vooraan gaan rijden? Nee, natuurlijk denk ik dat niet. Ik hoop het wel, maar ik betwijfel het. Andrea heeft een jaar op onze fiets gezeten, daar zat Cal op de fabrieksmotor. Ik denk niet dat er veel verandert qua prestaties, maar noem maar eens iemand op die we er beter op kunnen zetten.”

Zeelenberg kan de beslissing van Yamaha wel volgen, al zal het op sportief vlak weinig vooruitgang zijn voor het RNF-satellietteam. “Dit is ook een Yamaha-beslissing, het is de fabrieksmotor waar Fabio ook op zit. Cal test nu de fiets van volgend jaar al, ze zetten er niet zomaar iemand op. Hij is de testrijder en ze kunnen waarschijnlijk nog wat werk verzetten. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd, we moeten de positieve dingen eruit halen en dan is het werken voor 2023. Je kunt niet zoveel, maar wat we kunnen doen gaat Yamaha wel doen. Het is wel het doel voor Yamaha om er zo nog iets uit te halen.”