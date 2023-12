Yamaha hield komst Alex Marquez naar MotoGP-team SRT in 2021 tegen

In 2020 maakte Alex Marquez bij het fabrieksteam van Honda zijn debuut in de MotoGP. Hij werd daar gekoppeld aan broer Marc Marquez om de gestopte drievoudig wereldkampioen Jorge Lorenzo te vervangen. De oorspronkelijke planning was echter dat de jongste van de gebroeders Marquez pas in 2021 in de MotoGP zou debuteren en dat hij dat in dienst van Petronas SRT op een Yamaha zou doen. Dat onthulde Marquez in een documentaire van DAZN over zijn loopbaan tot dusver.

"Het was mijn vijfde jaar in de MotoGP en daar kreeg ik kritiek op. Ik wilde al jaren naar de MotoGP. Middenin het jaar kreeg ik in Brno om nog een jaar in de Moto2 te doen, gevolgd door twee jaar in de MotoGP met Petronas SRT", vertelde Marquez over het aanbod dat hij ondertekende. "Fabio Quartararo reed vooraan mee en streed met Marc [in 2019], en het was een motor die mij beviel. Ik dacht dat de motorfiets goed bij mijn rijstijl zou passen, maar uiteindelijk ging het om zekere redenen niet door."

Die zekere reden was een incident tussen Marc Marquez en Valentino Rossi tijdens de GP van Maleisië in 2015, zo bevestigde voormalig SRT- en RNF-teambaas Razlan Razali. Enkele dagen nadat Rossi de Spanjaard beschuldigde van het saboteren van zijn titelkansen, kwam het in Sepang tot een aanvaring die voor de zevenvoudig MotoGP-kampioen leidde tot achteraan starten in de seizoensfinale in Valencia. Daar ging Jorge Lorenzo uiteindelijk met de wereldtitel aan de haal. "In 2019 hadden we een motor in de Moto2, maar Dorna gaf ons nog een plekje voor 2020. Ik mag Alex en hij stond op mijn shortlist", trapte Razali af.

"We hadden enkele geheime ontmoetingen en in het motorhome van de Marquezjes tekenden we een contract waarmee hij één jaar voor ons zou rijden in Moto2, waarna Alex in 2021 met ons naar de MotoGP zou gaan zodra Fabio naar het fabrieksteam vertrok. Ik heb er een foto van, omdat ik het getekend heb en vervolgens kwamen Alex en Marc. We hebben het contract zelfs getekend, dat was in augustus 2019 om 22.00 uur. Ik vertelde Yamaha dat ik Alex wilde aantrekken voor de Moto2 en vervolgens de MotoGP. Yamaha zei echter 'nee, geen enkel lid van de Marquez-familie kan bij Yamaha komen'. Ik vroeg waarom, want het is mijn team. Het kwam door Marc en wat er in 2015 gebeurde. Dat werd persoonlijk voor Yamaha."

Door de afwijzing van Yamaha kwam voor Honda de weg vrij om Marquez aan te stellen en in 2020 te laten debuteren in de MotoGP. Na één seizoen volgde een overstap naar satellietteam LCR Honda, waar de rijder uit Cervera uiteindelijk twee jaar zou blijven. Voor 2023 stapte Marquez over naar Gresini Ducati, waar hij in 2024 wordt herenigd met broer Marc.