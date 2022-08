Dovizioso kondigt vroegtijdig afscheid uit de MotoGP aan

Yamaha en satellietteam RNF bevestigen het nieuws donderdag in een korte verklaring. "Yamaha Motor Co. Ltd. maak bij deze bekend dat Andrea Dovizioso besloten heeft om na de aankomende race op het circuit van Misano met pensioen te gaan. Dovizioso en Yamaha koesteren een warme band sinds hij in 2012 voor Tech3 reed. Hij kwam in 2021 terug om Yamaha te versterken toen Franco Morbidelli naar het fabrieksteam ging. Dovizioso zou dit volledige seizoen rijden voor RNF Yamaha, maar heeft recent besloten na zijn thuisrace in Misano een punt achter zijn loopbaan te zetten."

Dovizioso rijdt de komende drie raceweekenden nog op Silverstone, de Red Bull Racing en Misano. Daarna is testrijder Cal Crutchlow zijn vervanger. Al voor de zomerstop gingen er geruchten dat Dovizioso het dit seizoen eerder voor gezien zou houden. De coureur hield zich wijselijk stil rond de situatie. Dovizioso tekende in de tweede helft van 2021 een eenjarig fabriekscontract bij Yamaha. Hij werd gestald bij RNF Racing, de opvolger van het succesvolle Petronas Yamaha SRT-team. Dat team heeft dit seizoen aanzienlijk minder succes gehad.

“Natuurlijk is dit niet het nieuws wat we als team willen delen, maar het is ook een begrijpelijke beslissing van Andrea", zegt teammanager Wilco Zeelenberg. "Hij had veel meer verwacht van zijn terugkeer dan wat hij uiteindelijk gedaan heeft. We zijn zoveel mogelijk achter hem blijven staan, maar heeft uiteindelijk zelf besloten om na de Misano Grand Prix te stoppen en zijn carrière af te sluiten. We moeten deze beslissing accepteren, dit is de keuze die een rijder zelf maakt. We kunnen zeggen wat we willen, maar we waarderen zijn eerlijkheid en respecteren de beslissing. We zullen alles doen om punten te blijven scoren voor het team.”

Dovizioso stond tot nu toe 245 keer aan de start van een MotoGP-race, scoorde 15 overwinningen en 62 podiumplekken. Drie keer eindigde hij op de tweede plek in het wereldkampioenschap. Hij kon het Marc Marquez behoorlijk moeilijk maken in zijn beste jaren bij Ducati. Na 2020 besloot hij een sabbatical te nemen nadat hij overhoop lag met Ducati-baas Gigi Dall'Igna. Hij keerde terug bij Yamaha, maar die transitie viel hem zwaar. De coureur uit Forli scoorde dit seizoen slechts tien WK-punten met een elfde plek in de Portugese Grand Prix als beste resultaat.

Cal Crutchlow zal de resterende races dit seizoen voor zijn rekening nemen. De Britse coureur ging aan het eind van 2020 met pensioen, maar nam in zijn rol als testrijder van Yamaha vorig jaar ook een aanzienlijk deel van de races voor zijn rekening. Hij was toen de vervanger van Franco Morbidelli, die niet kon racen door een knieblessure. Crutchlow scoorde geen punten vorig jaar, de zestiende plek was zijn beste resultaat.

RNF is bezig aan de laatste maanden van de samenwerking met Yamaha. Volgend seizoen gaat het team van Razlan Razali in zee met Aprilia.