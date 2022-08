Volgende stap lonkt voor Viñales: "Wil een race winnen"

Nooit liet Maverick Viñales zijn kop hangen na een mindere sessie of race. Het heeft hem bijna een jaar gekost, maar nu kan hij vooraan meedoen met de Aprilia. Het is een lang proces geweest wat nog altijd niet helemaal voltooid is, als we het aan Viñales voorleggen. Hij stapte van de vergeeflijke Yamaha over naar de V4 van Aprilia, een machine die zich op de baan heel anders gedraagt dan wat hij bij Yamaha en daarvoor Suzuki gewend was. Na zijn derde plek in Assen bevestigde Viñales zijn stap voorwaarts op Silverstone met de tweede plek in de kwalificatie en vervolgens een tweede plek in de race op zondagmiddag. Hij kon de uiteindelijke racewinnaar Francesco Bagnaia zelfs nog even bedreigen in de slotfase, maar de tweede plek was ook al een mooie mijlpaal voor de man uit Figueres.

“Dit is heel belangrijk voor ons”, zegt Viñales. “We hebben dit weekend uitstekend werk geleverd en moeten daar ook van blijven leren. Tijdens de race heb ik veel zaken ontdekt die nog beter moeten en waar we beter kunnen. Daar ben ik blij mee. Ik kan niet wachten tot ik weer mag rijden om te werken aan onze volgende stap. Ik denk niet dat we het plafond al bereikt hebben, we moeten blijven werken aan verdere progressie. Zo zie ik het. Elke keer voel ik me beter als ik op deze motor stap. Nu komen we ook op circuits waar ik me heel erg sterk voel.”

De volgende manche van het MotoGP-kampioenschap wordt gehouden op de Red Bull Ring, waar het Yamaha-avontuur van Viñales vorig jaar op zijn eind liep. Uit frustratie joeg Viñales het toerental van de Yamaha een paar keer flink de hoogte in. De spanningen binnen het team werden hem te veel. Hij werd per direct uit het team gezet en de weg lag vrij voor een overstap naar Aprilia. In een jaar tijd is er veel veranderd. Met deze machine doet Viñales in potentie mee om de zege in de Oostenrijkse Grand Prix.

“Dat zou een droom zijn”, gaat hij verder. “Er zijn dingen gebeurd in Oostenrijk, maar dat ligt nu achter me en ik ben enkel bezig met het nu. Maar het motiveert zeker. Ik geniet nu van alles, ik pak het nu anders aan. Het gaat allemaal om het werk en ik voel me erg goed in dit team. Aprilia is een geweldige constructeur en ze verdienen dit, daar kijk ik erg naar uit.”

Nooit getwijfeld, maar nog niet klaar met aanpassing

Het duurde lang voordat Viñales de code van de Aprilia gekraakt had. Insiders in de paddock hadden hun twijfels of de coureur het zou redden. Zelf had hij die twijfel niet. “Ik geloof in dit project en in mezelf. Ik heb altijd gedacht dat het een kwestie van tijd was. We weten dat we de potentie hebben om vooraan mee te doen en voor de overwinningen te vechten, dat hebben we de laatste races laten zien. De focus ligt op onszelf. Ik heb nog niet het onderste uit de kan gehaald met deze motor, ik blijf dus geloven dat we nog beter kunnen.”

Gevraagd naar de verbeterpunten, zegt hij: “De manier waarop ik deze motor moet rijden, we weten dat we daar nog aan moeten werken. Het is een proces waar we nauwgezet mee bezig zijn, het gaat goed maar ik wil de volgende stap nog maken. Dat we nu tweede en derde geworden zijn, laat in ieder geval zien dat we de consistentie hebben om die volgende stap te zetten.”