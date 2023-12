Officieel: Trackhouse Racing vervangt RNF op MotoGP-grid 2024

Na afloop van het MotoGP-seizoen 2023 maakte organisator Dorna Sports bekend dat RNF in 2024 niet meer aan de start mocht verschijnen van het kampioenschap. Motorsport.com maakte nog op dezelfde dag bekend dat de plek van RNF ingenomen zou worden door Trackhouse Racing. Dat nieuws is nu formeel bevestigd. Het team heeft bij de onthulling ook al de livery voor 2024 gepresenteerd. Deze bevat dankzij de star-spangled banner een knipoog naar Nicky Hayden, toen hij in 2008 voor het eerst op een Ducati testte.

De livery van het nieuwe TrackhouseRacing MotoGP-team.

Het team, eigendom van Justin Marks en muzikant Pitbull, is actief in de NASCAR-klasse in Noord-Amerika en heeft vijf overwinningen behaald in de hoogste Cup Series. Eerder dit jaar brachten de eigenaren al een bezoek aan de MotoGP-paddock om de mogelijkheden voor toetreding tot de grid te bekijken. In eerste instantie mikte men op een debuut in 2025. Het noodgedwongen vertrek van RNF bracht de boel in een stroomversnelling.

"Dit is een monumentaal moment voor Trackhouse Entertainment Group", zegt Marks. "Het zit al sinds de allereerste dag in het ethos van Trackhouse om het werk te doen, de visie te hebben en het enthousiasme en de passie in te zetten die nodig zijn om een van de meest waardevolle motorsportentertainmentbedrijven ter wereld op te bouwen. Onze deelname aan het MotoGP-wereldkampioenschap is een volgende stap in de uitvoering van die visie. We zijn van mening dat de MotoGP perfect gepositioneerd is voor een enorme groei in de komende jaren, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal. Het heeft alle ingrediënten die nodig zijn om wereldwijd te blijven groeien: een opwindend product op het circuit, ambitieuze sterren, een ongeëvenaarde ervaring voor fans en partners en een omgeving die fanvriendelijk en gastvrij is."

Trackhouse neemt in grote lijnen het oude RNF-team en het personeel over. Miguel Oliveira en Raul Fernandez, die bij Aprilia onder contract staan, blijven aan als coureurs. Motorsport.com heeft vernomen dat Trackhouse een nauwere band met Aprilia wil dan RNF had. De Italiaanse fabrikant bekijkt de mogelijkheid om een van de Trackhouse-rijders te voorzien van een derde fabrieksmachine. Het is echter de vraag in hoeverre dat haalbaar is voor het seizoen 2024.