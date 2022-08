Een jaar na de Yamaha-scheiding: De carrière van Viñales is gered

In aanloop naar de tweede race op de Red Bull Ring verraste Yamaha de MotoGP-wereld met een statement waarin gezegd werd dat Maverick Viñales dat weekend niet meer voor het team zou rijden. Hij joeg een week daarvoor uit frustratie de motor een paar keer bewust in de toerenbegrenzer. Deze poging tot sabotage was genoeg om Viñales er per direct uit te gooien. Het was de laatste episode in een explosieve relatie waar een roman mee gevuld kan worden. Het eindigde in ieder geval niet op de manier zoals de partijen voorzien hadden toen ze zich in 2016 aan elkaar verbonden. Een maand eerder, op het TT Circuit, hadden Viñales en Yamaha overeenstemming bereikt om een punt te zetten achter de samenwerking die nog tot het eind van het kalenderjaar zou duren. Tijdens de laatste ronden van de Grand Prix van Stiermarken liet Viñales zijn woede de vrije loop. Yamaha greep in en maakte duidelijk dat Viñales nooit weer op een machine van het merk zou rijden. En zo zat de carrière van Viñales op een absoluut dieptepunt, maar nieuw was het niet. In 2012 maakte hij in de Moto3-klasse al een soortgelijk verhaal mee. De impact van een dergelijke actie is echter vele malen groter wanneer het de MotoGP betreft.

Een paar dagen na die explosieve Grand Prix in Oostenrijk maakte Aprilia bekend dat het tot het eind van het seizoen gebruik zou maken van Viñales. Inmiddels is bekend dat de coureur tot het eind van 2024 verbonden is aan de formatie uit Noale. Viñales is in een periode van twaalf maanden van de zwartste dagen van zijn loopbaan gegaan naar misschien wel zijn hoogtijdagen. Het doet denken aan de emoties die soms de overhand nemen bij Viñales. De aanpassing aan de Aprilia RS-GP zou niet eenvoudig worden, maar het is niet toevallig dat Aprilia haar beste mensen gezet heeft op het aanpassingsproces van Viñales. Om de coureur ‘weer tot leven te wekken’ heeft Aprilia een hechte groep gebouwd om de Spanjaard. Zo is hij weer in topvorm geraakt en kon hij afgelopen weekend op Silverstone vechten om de overwinning. Hij werd tweede, zijn beste resultaat tot nog toe voor Aprilia.

Post-race test in Barcelona is cruciaal gebleken

Sinds zijn debuut bij Aprilia, vorig jaar tijdens de Grand Prix van Aragon, heeft Viñales zich constant weten te verbeteren. De aanpassing op een totaal ander concept, in dit geval ook nog met een V4-motorblok, mag niet onderschat worden. Viñales was tot dan toe alleen de vier-in-lijn blokken gewend waar hij bij Yamaha en eerder bij Suzuki mee reed. Het is een proces waar menig coureur over struikelde en ook bij Viñales duurde het vrij lang. Op zaterdag had Viñales moeite met de kwalificaties, maar op zondag kwam hij steeds sterker voor de dag. Dat proces versnelde alleen maar in 2022. Maar de test die na afloop van de Catalaanse Grand Prix gehouden werd, was een belangrijk keerpunt voor Viñales. Hij kreeg daar de beschikking over nieuwe aerodynamica. In Duitsland maakte hij deel uit van de kopgroep tot zijn rijhoogte-apparaat het begaf. In Assen, de laatste ronde voor de zomerstop, kwam hij van de elfde startplek naar de derde plek. Afgelopen weekend op Silverstone mocht hij van de tweede plek aanvangen en werd hij in de race ook tweede.

Die prestaties spreken voor zich, maar de teamgeest van Viñales valt hem te prijzen. Meermaals heeft hij aangegeven te willen vechten voor de wereldtitel van zijn teamgenoot Aleix Espargaro. Daarmee maakt hij zich niet alleen populair bij zijn ervaren teammakker, met wie hij al jaren goed bevriend is, maar ook bij het hele bedrijf. “Maverick doet het heel goed. Het is waar dat hij in het verleden op Silverstone wat spectaculaire dingen heeft laten zien, met Suzuki én Yamaha. Maar hier heeft hij nog een stap gezet en dat is belangrijk, hij doet het op een stabiele manier”, zegt Espargaro, die zich er persoonlijk hard voor maakte bij het management van Aprilia om Viñales naar Noale te lokken.

Espargaro’s inspanningen waren voor niets geweest als hij in Massimo Rivola, de CEO van Aprilia, geen bondgenoot had gevonden. Rivola staat in de MotoGP inmiddels bekend als de manager die zich bezighoudt met het welzijn van zijn mensen. Hij zag in Viñales het pure talent. “Het is een droom dat we Maverick hebben kunnen halen”, zegt Rivola in gesprek met Motorsport.com. “We moeten niet vergeten dat er ten tijde van zijn komst verschillende jonge rijders waren die ons afwezen. Het is duidelijk dat we heb op tijd hebben laten zien dat we een aantrekkelijke optie waren. Met zijn adviezen heeft Aleix ook een grote rol gespeeld in zijn keuze. Hij heeft sinds zijn komst steeds progressie geboekt en in de laatste dagen heeft hij daar echt grote stappen in gemaakt. De resultaten laten dat zien.”

Viñales kwam bij Yamaha 'uit een vijandig klimaat'

Viñales is er echter nog niet, zegt hij zelf. Aprilia wil aan zijn wensen voldoen. Het team heeft Suzuki-hoofdengineer Manuel Cazeaux, die nu voor Alex Rins werkt bij Suzuki, vastgelegd om volgend seizoen met Viñales te werken aan een nieuwe stap in zijn Aprilia-opmars. Jiovanni Matarollo, momenteel de crew-chief van Viñales, verkast naar de nieuwe Aprilia-bondgenoot RNF. “Na een duistere periode in zijn carrière kwam Maverick bij ons”, zegt een prominent Aprilia-figuur die nauw samenwerkt met Viñales maar voor dit verhaal niet bij naam genoemd wil worden. “Hij had een groep mensen nodig die naar hem luistert en zijn manier van werken begrijpt. Het was essentieel om hem comfortabel te maken, hij kwam uit een vijandig klimaat.”

Ook deze Aprilia-werknemer ziet dat er nog ruimte voor verbetering is bij Viñales. “Wat mij betreft heeft hij nu het niveau bereikt dat hij hoort te hebben als rijder van zijn kwaliteit. Hij heeft nu de rust om op dit niveau te werken, dat zal hem helpen. De verandering was gigantisch, groter dan mensen dachten. Toen hij Suzuki verliet voor Yamaha kwam hij daar op een vergelijkbare motor. Die was iets beter dan de Suzuki. Deze keer, met de switch van Yamaha naar Aprilia, was dat verschil levensgroot.”

Een ander belangrijke factor in het levensgeluk van Viñales is de stabiliteit die hij thuis heeft. Met zijn partner Raquel en dochter Nina, die een jaar geleden ter wereld kwam. “Ik heb alles wat een man zich kan wensen”, zei Viñales al eens. Met zijn 27 jaar gaat Viñales op deze manier nog een hele mooie toekomst tegemoet in de MotoGP.