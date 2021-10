Na een grijze zaterdag scheen de zon zowaar toen de eerste fans door de poorten van het Misano World Circuit Marco Simoncelli kwamen. Desondanks was het circuit op bepaalde plekken best nog wat nat toen de 23 MotoGP-coureurs aan hun opwarmsessie begonnen. Men was verdeeld over de bandenkeuze, maar na zo'n tien minuten kwam iedereen op slicks de baan op. Ook WK-leider Fabio Quartararo bleef in de pitbox tot hij zag dat het 'veilig' was om op slicks de baan te betreden.

Wat betreft de rondetijden stond er geen maat op Nakagami, die dit seizoen al heel vaak op zondagochtend de snelste was. Ook nu, met een 1.32.879 was hij de rapste van het stel. Francesco Bagnaia, de polesitter voor de race van zondagmiddag, eindigde op de tweede plaats voor teamgenoot Jack Miller. Franco Morbidelli klokte de vierde tijd terwijl Iker Lecuona op de vijfde plaats eindigde.

Quartararo reed uiteindelijk nog acht rondjes in de warm-up, zijn beste ronde was 1,6 seconden langzamer dan Nakagami. De Fransman moet zondagmiddag minder dan drie punten verliezen op Bagnaia om de wereldtitel te pakken.

De MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag warm-up Grand Prix van Emilia-Romagna