Marquez positief over nieuwe leeftijdsgrens, Rossi twijfelt

Vrijdag maakten de FIM en Dorna een aantal nieuwe regels voor de Moto2 en Moto3 bekend. Een van de opvallendste is dat de minimumleeftijd voor de coureurs wordt verhoogd, van 16 naar 18 jaar. Dit zou een antwoord moeten zijn op de vraag hoe de veiligheid verhoogd kan worden. Recent kwamen drie jonge piloten om het leven bij FIM-evenementen.

Iemand die alles al heeft gezien en meegemaakt in het Grand Prix-circus is natuurlijk Valentino Rossi. De 42-jarige veteraan begon zijn WK-carrière in 1996 en was toen 17 jaar oud. Volgens de Italiaan die aan het einde van dit seizoen afzwaait, zal de nieuwe leeftijdsgrens weliswaar bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in de Moto3, maar moet vooral het rijgedrag in de lichtste klasse worden aangepakt.

"Zeker wat betreft de Moto3 is het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar een grote verandering, want iedereen wil in die klasse zo vroeg mogelijk beginnen", zei Rossi tegen Motorsport.com. "Twee jaar is een groot verschil", aldus de Yamaha-coureur. "Veel rijders zullen straks moeten wachten. Zonder twijfel zal dit een positief effect hebben op de veiligheid, maar ik denk niet dat het alle problemen oplost. Volgens mij is het vooral belangrijk dat de coureurs zich goed gedragen als ze op de baan zijn, belangrijker dan hun leeftijd. Ze moeten beter luisteren naar de racedirectie, die strenger moet optreden."

Dat laatste lijkt al te gebeuren in de Moto3. Zo werd Tech 3-coureur Deniz Öncü voor twee races geschorst na de horrorcrash in Amerika.

Marquez: "Zo jong mogelijk is verkeerde tendens"

Iemand die extreem jong in het WK debuteerde, was Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen begon al op zijn vijftiende en was nog maar 20 jaar oud toen hij zich meldde in de koningsklasse. Uitgerekend de Spanjaard juicht de verhoging van de leeftijdsgrens toe. "Ik denk dat het een goede verandering is na wat er dit jaar is gebeurd", aldus de Honda-man. "Er moet iets veranderen. Het is waar dat ik misschien niet de meest logische persoon ben om zoiets te zeggen, want ik was bij mijn debuut nog maar 15 jaar oud, maar nu is de tendens - denk ik - dat als je 20 jaar oud bent en niet in de MotoGP zit, je geen goede rijder bent."

Volgens Marquez zou het zo niet moeten werken. "Sommige rijders hebben wat meer tijd nodig dan anderen. Het verhogen van de leeftijdsgrens zou betekenen dat iedereen er meer klaar voor is en volwassener is. Het is normaal dat als je 15 jaar oud bent, je bepaalde fouten maakt. Ben je 18 jaar oud, dan maak je weer een andere soort fouten. En bij 22 jaar weer andere. Het is beter als je met meer ervaring en volwassener in het WK stapt."

Dit moet al in de lichtste categorieën beginnen, vindt Marquez. "Als je niet als baby van 4 of 5 jaar oud op een motor zit, ben je te laat. Zo lijkt het nu. Maar je kunt op je zevende of negende met kleine motoren beginnen en gewoon wat plezier hebben. Je hoeft ook niet meteen wedstrijden te rijden."

Miller wil moeilijkere motoren

Jack Miller ziet nog een verbeterpunt: de Moto3-motoren ingewikkelder maken. Volgens de fabrieksrijder van Ducati zijn de machines nu makkelijk te berijden, waardoor minder rappe coureurs zich mengen in grotere gevechten met grote gevolgen. "Zeker bij een lange trein zoals je die op Mugello ziet, kunnen rijders die in de laatste sectie een of twee tienden verliezen toch dankzij een slipstream bij de groep blijven en daar chaos creëren. Ik denk dat ze iets moeten doen met de banden of zoiets. Als ze niet de grootte van de motor willen veranderen, zou dat kunnen werken. Door iets aan de banden te veranderen, wordt het moeilijker om met de machine te rijden."

Volgens Miller kan "iedereen er nu op springen en het gas open draaien". "Zo moeilijk is het allemaal niet. Begrijp me niet verkeerd, je moet nog steeds over vaardigheden beschikken, maar gevoel hebben voor techniek is ook belangrijk op dit niveau."

Millers teamgenoot Francesco Bagnaia vermoedt dat de leeftijdsverhoging te ingrijpend is. "16 jaar is eigenlijk wel prima", aldus de huidige nummer twee in het MotoGP-kampioenschap. "Het is natuurlijk goed als rijders wat volwassener zijn, maar volgens mij verandert er niet zoveel tussen 16 en 18 jaar."