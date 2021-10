Marc Marquez was een van de zeven coureurs die ten val kwam in de vierde training op zaterdagmiddag. Tijdens die sessie reden de coureurs op slicks, terwijl het circuit op sommige plekken nog nat was en het eigenlijk te koud was om de slicks op temperatuur te krijgen. In zijn eerste pushronde in de kwalificatie werd Marquez bijna van zijn machine gelanceerd. Hij bleef wonderwel overeind, maar erkende dat hij daar zelf weinig aan kon doen. Het vertrouwen was echter weg en niet veel later ging hij alsnog onderuit.

“Het was een moeilijke dag”, zei Marquez op een vraag van Motorsport.com. “Onze kwalificatie begon al in de vierde training en toen kwam ik ten val. Ik kwam met de slicks op een nat stuk van de baan en dat had ik over het hoofd gezien. In Q2 ging ik naar buiten en had ik meteen een gigantisch moment, ik kon het net redden. Die save, het was een kwestie van geluk. Ik kan niet zeggen dat ik iets goed gedaan heb, het was een pure gelukskwestie. Daarna had ik pijn in m’n schouder, maar het vormde tijdens de kwalificatie niet echt een probleem. Het gevoel met de motor was gewoon niet zo goed, ik was het vertrouwen kwijt en reed niet zo goed. Ik wilde een paar rondjes wachten, maar het gevoel was weg. Als je zonder vertrouwen moet pushen, kunnen er dingen gebeuren en ik verloor de voorkant en ging onderuit.”

Marquez begint zondag vanaf de zevende plek aan de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Ik ben er niet blij mee, maar het is acceptabel”, verklaarde de Spanjaard, die enkele weken geleden nog zegevierde op het Circuit of the Americas. “We hadden echt wel verder naar voren kunnen staan, maar tijdens de race is het vooral belangrijk om vertrouwen op te doen. We kunnen hier niet voor de overwinning of het podium vechten, een top-vijf zou ik al heel mooi vinden.”