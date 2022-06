Waarom Ducati Jorge Martin alle tijd van de wereld geeft

Als we naar de statistieken kijken dan zou een contract voor een zitje bij Ducati in 2023 eigenlijk de handtekening moeten dragen van Enea Bastianini. De coureur staat derde in de rijdersstand en is de best geplaatste Gresini-rijder, voor Johann Zarco op P4 en Ducati-coureur Pecco Bagnaia op P5. Bastianini heeft dit seizoen al drie van de negen wedstrijden gewonnen. Dat is voorlopig het meeste van alle andere MotoGP-coureurs. Als het gaat om een Ducati-zitje voor 2023 lijkt Bastianini de meest logische keus. Zijn grootste concurrent is Jorge Martin, maar die staat met 43 punten op de twaalfde plek, waar onder meer vier uitvalbeurten aan hebben bijgedragen. Ducati zou logischerwijs voor Bastianini moeten gaan.

De situatie en nuances rond het seizoen van de een en de ander vragen echter om een blik die verder gaat dan de resultaten. Bastianini rijdt op de Ducati-motor van vorig jaar, terwijl Martin op de 2022-machine stuurt. Dit is een voordeel voor eerstgenoemde. De motor van dit jaar leverde meer problemen dan was verwacht. Eind 2021 omschreef Bagnaia de machine van vorig jaar nog als de perfecte motor. Die uitspraak krijgt ondersteuning van de cijfers: zeven van de laatste vijftien Grands Prix werden op die machine gewonnen.

Tekst gaat verder onder de foto

Jorge Martin in Barcelona Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Onlangs werd bekend dat Jack Miller vanaf volgend seizoen naar KTM gaat en dus komt er een plaats vrij bij het fabrieksteam. Bagnaia staat tot en met 2024 onder contract. Het Italiaanse merk liet al doorschemeren dat het zowel Bastianini als Martin niet wil laten gaan. Het is nu de grote vraag wie zich volgend jaar bij het fabrieksteam gaat voegen. Eén ding is duidelijk: beiden krijgen dezelfde behandeling en zullen hetzelfde materiaal krijgen als Bagnaia, ongeacht bij welk team ze terechtkomen. Het feit dat Ducati de aankondiging heeft uitgesteld is een vrij duidelijke indicatie van hun voorkeur. In het contract van Martin is een clausule opgenomen waarin staat dat hij in de GP van Italië voor Miller moest eindigen om hem in 2023 naar het fabrieksteam te laten gaan, dat is Martin uiteindelijk niet gelukt.

Sportief directeur Paolo Ciabatti liet eerder weten dat een aankondiging rond de Italiaanse GP zou komen of op zijn laatst rond de Spaanse Grand Prix in Barcelona. In Mugello noemde hij vervolgens al Assen en in Montmeló verplaatste hij dit zelfs tot na de zomerstop in juli. Voor een merk als Ducati, dat de MotoGP als een van de belangrijkste reclameborden gebruikt, is een rijdersbezetting dat alleen uit Italianen bestaat niet bepaald een voordeel. Daarnaast is er de pure snelheid van Martin. Hij wist in zijn debuutseizoen meteen vier pole-positions te pakken, waarvan de eerste in zijn tweede race in Doha.

Het is duidelijk dat Martin voor teambaas Gigi Dall'Igna de perfecte kandidaat is. In plaats van Martin onder druk te zetten, geeft Ducati hem lucht en vertrouwen. De jonge coureur antwoordde twee weken geleden met een tweede plaats in Barcelona. Als hij hiermee doorgaat, dan lijkt dat plekje naast Bagnaia van hem te zijn. Het is namelijk lastig voor te stellen dat Ducati de aankondiging maar uitstelt en het zitje vervolgens tóch aan Bastianini geeft.