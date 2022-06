MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Duitsland

Na zijn MotoGP-debuut in 2013 luisterde de winnaar op de Sachsenring telkens naar de naam Marc Marquez. Op het circuit met tien bochten naar links en slechts drie naar rechts voelde de Spanjaard zich als een vis in het water. Het leverde hem jaarlijks 25 zekere punten op. Dit jaar is het een ander verhaal. Enkele weken geleden is Marquez voor de vierde keer in twee jaar tijd geopereerd aan zijn rechter bovenarm. Hij doet dus dit weekend niet mee aan de Duitse Grand Prix, maar zal vanaf de bank een aandachtig toeschouwer zijn om erachter te komen wie zijn opvolger gaat zijn.

Vorig jaar vergezelden Miguel Oliveira (KTM) en Fabio Quartararo (Yamaha) de achtvoudig wereldkampioen op het podium. Oliveira heeft inmiddels van zijn team KTM de zak gekregen en rijdt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk bij Gresini Ducati. Quartararo heeft op zijn beurt de touwtjes stevig in handen in het wereldkampioenschap. Hij won vorige week in Barcelona zijn tweede race in het seizoen en is door het Hilbert van der Duim-moment van Aleix Espargaro uitgelopen tot 22 punten. Ook zonder die fout had Quartararo overigens gewonnen. De regerend MotoGP-wereldkampioen is op zondag amper op een fout te betrappen. Hij is daarmee ook een serieuze kanshebber voor winst in de GP van Duitsland.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland

De MotoGP Grand Prix van Duitsland wordt op zondag 19 juni. De start van de race staat gepland voor 14.00 uur. Het is qua rondenaantal de langste race van het seizoen. Na precies dertig ronden hebben de coureurs de finish van de race op de Sachsenring bereikt.

Voor het MotoGP-weekend in Duitsland worden de reguliere Europese tijden aangehouden. Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdag begint het programma met de derde vrije training, die eveneens om 9.55 uur begint. De vierde vrije training wordt vervolgens van 13.30 tot 14.00 uur verreden met aansluitend de kwalificaties.

Op zondag staat om 9.40 uur de warm-up op het programma met om 14.00 uur de race over dertig ronden.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 17 juni Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 18 juni Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 19 juni Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u