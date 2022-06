Dorna en Motorsport Network lanceren wereldwijd MotoGP-fanonderzoek

Londen, 16 juni 2022: Dorna Sports S.L en Motorsport Network lanceren vandaag een wereldwijde MotoGP™ Fan Survey, een onderzoek onder fans over de hele wereld om te zorgen dat hij hun mening kunnen geven over de sport waar ze van houden. Het onderzoek is het grootste MotoGP-fanonderzoek ooit georganiseerd en wordt gehouden in vijftien talen op Motorsport.com, het vlaggenschip van Motorsport Network, en andere motorplatforms. Dit in samenwerking met Nielsen Sport (NYSE: NLSN), dat de data-analyse verzorgt.

Met het MotoGP-fanonderzoek kunnen fans hun mening geven over een tal van onderwerpen, waaronder kijkgewoontes, racebezoek en mediagedrag. Daarnaast kunnen ze hun mening geven over zaken om de sport te verbeteren en is er aandacht voor problemen die buiten het circuit spelen. Er worden ook vragen gesteld over fan engagement en de groei van gaming en esports, als ook het identificeren van de favoriete rijders, teams en circuits van fans.

Het is voor het eerst dat er een wereldwijd fanonderzoek uitgevoerd wordt voor de MotoGP. Motorsport Network is op dit gebied marktleider met recente onderzoeken voor de Formule 1 (oktober 2021) en NTT IndyCar Series (februari 2022).

Het onderzoek is vanaf nu in te vullen via motogp.com/survey

Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports S.L zegt: “Fans over de hele wereld maken onze sport tot wat het is, zij zijn de kern van de MotoGP. We kijken altijd naar manieren om de MotoGP nog beter te maken en wie kunnen we dat beter vragen dan de fans? Door de kracht en het bereik van Motorsport Network te benutten kunnen we ons publiek wereldwijd bereiken, krijgen we waardevolle inzichten van mensen die tot onze fanschare horen zodat we beter begrijpen wat zij van de sport willen, wat ze goed en slecht vinden en wat ze in de MotoGP het meeste waarderen. Dit is een geweldige kans om in contact te komen met veel mensen en ze een stem te geven in de toekomst van de sport die wij met zijn allen liefhebben.”

“We kijken enorm uit naar de mening van MotoGP-fans over de hele wereld”, zegt James Allen, president van Motorsport Network en leider van het wereldwijde fanonderzoek. “Recent hebben we op grote schaal onderzoeken uitgevoerd voor de Formule 1 en IndyCar, we begrijpen hoe belangrijk zo’n fanonderzoek is voor rechtenhouders en organisatoren van dergelijke grote kampioenschappen. Ze kunnen de resultaten als een kompas gebruiken voor de toekomst van de sport. MotoGP is een van de spannende kampioenschappen ter wereld. Een onderzoek op deze schaal is niet eerder uitgevoerd in de MotoGP en we kunnen niet wachten tot we de resultaten kunnen zien.”

Het MotoGP-fanonderzoek 2022 is open voor iedereen van 16 jaar en ouder en duurt vier weken. De aftrap vindt plaats op 16 juni en de belangrijkste bevindingen worden in september gepresenteerd.