Het Circuit of the Americas in Austin was jarenlang het domein van Marc Márquez, die de race in 2013 won om vervolgens alle edities tot en met 2018 te winnen. In 2019 ging de zege naar Alex Rins nadat Márquez was gecrasht. Toen COTA in 2021 terugkeerde op de kalender na een afwezigheid door de coronapandemie, keerde Márquez meteen weer terug op de hoogste trede van het podium ondanks dat hij herstellende was van een gebroken rechterarm, opgelopen in 2020. Nu Márquez competitief oogt op de Gresini Ducati met een vierde plaats in Qatar en een podiumplaats in de sprintrace in Portugal.

Ducati-rijder Enea Bastianini won de race op COTA in 2022 en kijkt weer uit naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar weet ook wie hij goed in de gaten moet houden: Márquez. "Ik liep de race vorig jaar mis door mijn blessure", herinnert Bastianini zich. "Ik heb heel goede herinneringen overgehouden aan de race van 2022. Het was mijn favoriete zege dat seizoen en ik vind het mooi om weer terug te gaan naar COTA. Ik weet dat we een probleem zullen hebben met Marc, want hij is heel snel op dit circuit. Maar dat geldt ook voor andere rijders. We zullen wel zien hoe het loopt."

Bastianini kent een goed begin van het seizoen 2024. De Italiaanse coureur keerde in Portugal weer terug op het podium, al was de zege nog iets te hoog gegrepen. Hij werd tweede achter Jorge Martín. In 2023 zag het er nog heel anders uit voor Bastianini, die door tegenvallende prestaties even leek te moeten vrezen voor zijn zitje. Nu het een stuk beter gaat, heeft hij weer het vertrouwen. "De mentaliteit zal altijd hetzelfde zijn, want we zijn dit jaar goed van start gegaan. We hebben goed werk geleverd in de winter. Ik wist dat het een wat lastigere start zou worden, in die zin dat ik het in Qatar wat lastiger had. Maar we weten waar we allemaal aan moeten werken. We zijn dus niet kalm, maar hebben wel vertrouwen", besluit de Ducati-fabrieksrijder.