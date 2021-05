VR46 wil snel duidelijkheid over motoren voor 2022

Eerder deze week werd bekend dat het VR46-team voor volgend seizoen een sponsordeal heeft getekend met een bedrijf uit Saudi-Arabië. Die oliemaatschappij is eigendom van de Saudische overheid. Het gaat naar verluidt om een vijfjarige overeenkomst waarmee VR46 tot en met 2026 verzekerd is van deelname in de MotoGP. De aankondiging kwam zelfs voor VR46 zelf als een verrassing omdat het team de deal wilde presenteren op het moment dat er duidelijkheid was over de motoren van het merk.

Zaterdag gaf sportief directeur Uccio Salucc in gesprek met Sky Sports Italia tekst en uitleg over de deal. Valentino Rossi, naamgever en teameigenaar van het team, gaf eerder aan dat er gesproken is met vier merken. Volgens Salucci zijn daar nu nog drie partijen van over: “We zijn in gesprek met Yamaha, Ducati en Aprilia. Vooral dat laatste merk heeft een motor die de afgelopen tijd sterk verbeterd is. We willen binnen tien dagen weten welke motoren we gaan gebruiken, dan kunnen we tijdig beginnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Het opzetten van een MotoGP-team kost veel tijd en energie, daarom willen we snel een beslissing nemen.”

De aangekondigde samenwerking met Saudi-Arabië maakte nogal wat los vanwege mensenrechtenschendingen in het land. Salucci ging niet in op de ophef rond de deal, maar zei: “We zijn heel blij dat we een vijfjarige overeenkomst hebben met Aramco. We hebben lang gesproken over dit project, maar we zijn nu pas echt begonnen met de voorbereidingen.”