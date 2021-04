Rossi's Team VR46 met Saudische steun naar MotoGP in 2022

Woensdag bracht Tanal Entertainment Sport & Media, een holding van prins Abdulaziz bin Abdullah Al Suad, naar buiten dat het een overeenkomst heeft gesloten met Team VR46. Het team van MotoGP-legende Valentino Rossi zal tussen 2022 en 2026 als volwaardig team op de MotoGP-grid plaatsnemen en kan daarbij rekenen op de steun van hoofdsponsor Saudi Aramco. Ook blijft VR46 actief in de Moto2. Daarnaast hoopt Tanal Entertainment Sport & Media ook een communicatiestrategie op te bouwen met VR46 om het project Saudi Vision 2030 te promoten. Ondanks de aankondiging heeft de renstal zelf nog geen officiële mededeling naar buiten gebracht.

De afgelopen jaren werd al verwacht dat Rossi’s team vanaf 2022 de stap zou zetten naar de MotoGP. Die geruchten kwamen in een stroomversnelling toen Avintia vorig jaar aankondigde dat 2021 het laatste jaar in de MotoGP zou zijn voor het team. VR46 lijkt die plek dus daadwerkelijk in te gaan nemen. Geheel nieuw is het team niet in de klasse met de zwaarste motoren. Met ingang van het seizoen 2021 rijdt Luca Marini met steun van VR46 op een Ducati van Avintia.

Merkkeuze nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk met welk materiaal VR46 in 2022 aan de start verschijnt in de MotoGP. “We weten niet met welke motor we in de MotoGP gaan rijden, maar we weten allemaal dat ons hart bij Yamaha ligt”, zei Rossi’s rechterhand Uccio Salucci eerder dit jaar. Op dit moment is Petronas SRT de satellietformatie van de Japanse fabrikant, maar het contract van de Maleisische renstal loopt eind dit jaar af. Yamaha-baas Lin Jarvis gaf eerder al aan dat Petronas SRT kanshebber is om vanaf 2022 met Yamaha te blijven racen, maar dat ook VR46 kans maakt om satellietpartner te worden van het merk.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat de voorkeur van VR46 uitgaat naar een overeenkomst met Suzuki, hoewel de Japanse fabrikant officieel nog niets naar buiten heeft gebracht over plannen om vanaf 2022 een satellietteam te voorzien van twee GSX-RR’s. Ook Ducati is niet geheel buiten beeld. De Italiaanse fabrikant wil volgend jaar opnieuw met zes motoren aan de start verschijnen en heeft ruimte om een nieuwe renstal te verwelkomen door het vertrek van Avintia. Naar verluidt is Ducati echter dicht bij een overeenkomst met Gresini. Dat team is nu nog het fabrieksteam van Aprilia, maar wordt met ingang van 2022 weer onafhankelijk.