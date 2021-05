Quartararo grijpt pole voor Grand Prix van Spanje

Alle MotoGP-coureurs die aan het raceweekend in Jerez begonnen waren, kwamen in actie tijdens de kwalificatie. Ook Marc Marquez, die na een zware crash in de derde vrije training naar het ziekenhuis in Jerez moest. Daar onderging de Spanjaard een MRI-scan, maar behalve wat kneuzingen werden er geen blessures geconstateerd. Diverse coureurs kwamen vervolgens ten val in de vierde vrije training, maar zijn bleven ongedeerd en konden gewoon deelnemen in de kwalificatie.

Kwalificatie 1: Morbidelli neemt revanche, Marquez niet naar Q2

De stewards moesten na de derde vrije training nog even aan de slag met betrekking tot track limits. Er werd nog een tweede overtreding van Franco Morbidelli geconstateerd. De Petronas SRT-rijder viel daardoor terug naar de elfde plaats en moest in Q1 verschijnen. Jack Miller was de gelukkige, hij ging daardoor rechtstreeks naar Q2. Brad Binder kwam ook in actie in het eerste deel van de kwalificatie, de Zuid-Afrikaan werkte een sterke eerste run af. Met een 1.37.350 stond hij op de eerste plaats met Morbidelli - nota bene op mediums - op de tweede plaats. Marquez haakte zijn karretje aan bij Binder, maar kwam in zijn eerste poging niet verder dan de derde tijd. Pol Espargaro was een fractie langzamer, hij stond vierde.

In de tweede run was Morbidelli de eerste die zich verbeterde terwijl teamgenoot Valentino Rossi het opgaf in zijn laatste poging. De 42-jarige Italiaan zal weer vanuit de achterhoede starten. De Repsol Honda-mannen kwamen er niet aan te pas. Marquez maakte nog wel een spectaculaire save in zijn voorlaatste rondje, maar tot een verbetering kwam hij niet. Marquez eindigde achter teamgenoot Pol Espargaro en start zondag als vijftiende. Het was voor het eerst dat Espargaro zijn teamgenoot versloeg.

Enea Bastianini werd vijfde in de sessie terwijl Miguel Oliveira zijn beste ronde kwijtraakte door het overschrijden van de track limits. Oliveira werd als zesde geklasseerd, voor Rossi en Luca Marini. Danilo Petrucci werd negende voor Alex Marquez, die geen beste kwalificatie beleefde. Iker Lecuona, Lorenzo Savadori en Tito Rabat waren de hekkensluiters in Q1.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Spanje

Kwalificatie 2: Quartararo overtuigend naar pole

Nadat Morbidelli en Binder zich bij de tien geplaatste rijders voegden, waren de twaalf namen voor het belangrijkste deel van de zaterdag bekend. Fabio Quartararo heeft een uitstekende staat van dienst op het circuit van Jerez als het gaat om kwalificaties. De Fransman maakte het meteen waar met de snelste ronde van het weekend in de eerste run. Quartararo noteerde een 1.36.807, gevolgd door een 1.36.840. Daarmee onderstreepte hij zijn kandidatuur voor pole. Morbidelli sloot aan op de tweede plaats, de rest kwam in de eerste run niet tot een 1.36'er.

Het duurde daarna lang voordat de verbeteringen kwamen. Jack Miller was sterk onderweg en had zijn karretje aangehaakt bij teamgenoot Francesco Bagnaia. De Italiaan had geen sterke tijd en moest daarom wel doorzetten. Miller stoomde op naar de derde plaats, de ultieme aanval van Bagnaia kwam een rondje later. Bagnaia noteerde een 1.36.960 en dat was goed voor de vierde plaats. Quartararo verbeterde zich nogmaals en de 1.36.755 was ruimschoots genoeg voor pole, zijn tweede op rij.

Morbidelli verbeterde zich niet in de tweede run, maar hield zijn oud-teamgenoot aardig bij. De Italiaan bleef op een halve tiende steken op de tweede plaats. Miller en Bagnaia werden derde en vierde. Takaaki Nakagami verbeterde zich ook niet meer, hij werd vijfde. Johann Zarco deed het wel iets beter in de tweede run, de Fransman van Ducati werkt tot nu toe een onopvallend weekend af. Zarco kwam tot de zesde plaats. Maverick Viñales werd zevende voor Alexi Esarpgaro.

Alex Rins versloeg teamgenoot Joan Mir voor de derde keer op rij. Rins eindigde op de negende plaats, Mir kwam niet verder dan P10. Brad Binder reed slechts drie vliegende rondjes nadat hij in Q1 al een extra band gebruikt had. De Zuid-Afrikaan eindigde op de elfde plaats. Hij hield alleen Stefan Bradl achter zich. De HRC-testrijder eindigde op de twaalfde plaats.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Spanje