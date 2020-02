MotoGP-test Sepang: Quartararo ook bovenaan op tweede dag

Op zaterdag kwamen de teams in de MotoGP opnieuw de baan van Sepang op om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, nadat zij vrijdag een begin hadden gemaakt aan de eerste officiële test. Quartararo zette de toon tijdens de eerste dag, maar deed dit wel op de 2019-Yamaha. Op zaterdag nam hij dan eindelijk plaats op de M1 voor 2020 en daarmee zou hij ook het merendeel van de sessie blijven rijden.

Net als vrijdag was Quartararo als eerste op de baan, maar het was Suzuki-rijder Joan Mir die na het eerste uur de tijdenlijst aanvoerde met een 1.58.731. Bij het ingaan van het derde uur nam Jack Miller over door zijn Ducati in een 1.58.641 over de streep te brengen. De Australiër, die onder andere een aangepast aerodynamisch pakket uitprobeerde, stond met die tijd een groot deel van de dag bovenaan.

In de middag moest de actie korte tijd worden gestaakt vanwege een crash van Ducati-rijder Andrea Dovizioso. De Italiaan bleef ongedeerd bij zijn val en zou korte tijd later terugkeren op de motor, om de dag uiteindelijk op de vijftiende positie in de tijdentabel af te sluiten. Marc Marquez ging in het laatste uur nog tegen de vlakte in de snelle derde bocht van het circuit van Sepang. De Honda-rijder liet na afloop van de eerste testdag nog weten dat zijn rechterschouder, waaraan hij onlangs is geopereerd, slechter aanvoelde onder het rijden dan hij had verwacht. Niettemin completeerde de Spanjaard op zaterdag 47 ronden over Sepang, alvorens hij ten val kwam.

Kort na het incident van Marquez eiste Quartararo de eerste stek in de tijdenlijst op met een 1.58.572, waar vervolgens niemand meer onder kwam. Miller was met zijn eerdere 1.58.641 goed voor de tweede tijd, terwijl KTM-testrijder Dani Pedrosa ook nog binnen een tiende van Quartararo bleef met een 1.58.662. Joan Mir en Franco Morbidelli waren de andere namen in de top-vijf. Maverick Viñales was de snelste rijder van het Yamaha-fabrieksteam met de zesde tijd, teamgenoot Valentino Rossi liet achter Alex Rins, Pol Espargaro en Marc Marquez de tiende tijd noteren. Alex Marquez was de snelste rookie met de zeventiende tijd. De nieuwe Repsol Honda-rijder moest iets meer dan een seconde toegeven op snelste man Quartararo.

Zondag wordt er verder getest op Sepang.