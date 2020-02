Rossi noemt Yamaha's keuze voor Quartararo 'logisch en goed'

De prestaties van Quartararo maakten de Fransman tot de meest gewilde coureur op de rijdersmarkt voor 2021. Rijdend voor het Petronas Yamaha SRT-team had de hoofdmacht van de Japanse constructeur de eerste optie op Quartararo, maar moest daarvoor wel diep in de buidel tasten. Uiteindelijk werd Quartararo door het fabrieksteam vastgelegd voor de periode 2021-2022, terwijl Maverick Viñales een dag eerder zijn contractverlenging tekende.

Daardoor was er geen plaats meer voor Rossi. Gevraagd naar zijn mening over de keuze voor de jonge Fransman, zei Rossi: “We hebben het er vorig jaar ook al eens over gehad. Ik denk dat Yamaha de goede keuze heeft gemaakt, zeker omdat Quartararo vorig jaar heel indrukwekkend presteerde. Ik denk dat de mensen in de paddock wisten dat hij heel competitief kon zijn, maar niet dat hij zo zou presteren. Dat was voor iedereen een verrassing. Hij is nog heel jong en heel sterk, het team heeft daarom de goede beslissing genomen.” Gevraagd of de keuze voor de jongeling niet riskant was, reageerde Rossi: “Dat is misschien wel waar, maar je moet ook weten dat hij vier keer tweede is geworden. Vorig jaar zaten Marquez en Honda op een ander niveau. Om die reden heeft Quartararo niet gewonnen. Er waren races in Valencia, Misano en Thailand waar hij er heel dichtbij zat. Voor een rookie is dat niet eenvoudig.”

Door de sterke optredens van Quartararo was Rossi allerminst verrast dat Yamaha bij hem aanklopte voor een vervroegde beslissing: “Ik was niet verrast. Ik had vorig jaar in Thailand al de gedachte dat de prestaties van Quartararo mijn situatie zouden veranderen. Als Yamaha Quartararo niet gehad zou hebben, was er misschien meer tijd geweest. Het was geen verrassing. Ik denk hier goed over na, maar dit was voor mij nog niet het moment om te zeggen dat ik door wilde gaan bij dit team, met de kans dat ik daarna niet competitief zou zijn. Dat zou slecht zijn geweest. Ik had het wel verwacht en het was een normale meeting. Je denkt erover na. Maar als ik door wil gaan, verandert de kleur van de motor en verder blijft het meeste gewoon hetzelfde.”

Yamaha: "Gesprekken met Valentino waren het moeilijkst"

Yamaha-teambaas Lin Jarvis deed de onderhandelingen met Viñales en Quartararo, maar moest ook samen met Rossi op zoek naar een goede oplossing. “Het moeilijkste van het hele proces was de discussie met Valentino”, aldus Jarvis. “Toen we wisten dat Valentino zijn beslissing uit wilde stellen, waar wij begrip voor hebben, had dat consequenties. De gesprekken met andere rijders waren positief. In het geval van Valentino hadden de gesprekken consequenties. Als we zouden wachten, konden we zijn carrière in het fabrieksteam niet verder verlengen. Maar gelukkig hebben we de toekomst van Valentino, mocht hij doorgaan in de MotoGP, kunnen veiligstellen. Hij krijgt de volledige steun van Yamaha.”