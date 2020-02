Yamaha wil Lorenzo inzetten tijdens laatste testdag op Sepang

Lorenzo kwam afgelopen week ook al op de M1 in actie tijdens de MotoGP-shakedown. “We verwachten dat hij morgen opnieuw zal rijden”, zegt Jarvis op de officiële website van de MotoGP. “Dat is het plan. In alle eerlijkheid is Jorge hier niet om onze motor te testen. We laten hem rijden zodat hij op snelheid kan komen en een comfortabel gevoel kan krijgen op de motor. Het is drie jaar geleden dat hij voor het laatst op een Yamaha reed, dus we willen hem eerst een goed gevoel geven op onze machine. Het echte testwerk begint voor hem waarschijnlijk pas in april.”

Lorenzo, die twee moeizame jaren bij Ducati en een rampzalig seizoen bij Honda achter de rug heeft, klokte dinsdag de achtste tijd tijdens de laatste dag van de shakedown, die eveneens plaatsvond op het Maleisische circuit. Hij was iets meer dan een seconde langzamer dan snelste man Pol Espargaro op de KTM. Yamaha-rijder Valentino Rossi toont zich tevreden met de feedback van Lorenzo. “We spreken veel met elkaar deze dagen. We werken samen en hij heeft veel interessante dingen over de motor gezegd”, aldus de Italiaan, die zaterdag de tiende tijd noteerde tijdens de test op Sepang. “Het is erg belangrijk dat hij rijdt. Ik heb namelijk het idee dat hij ons kan helpen om de motor te verbeteren."

Met medewerking van Jamie Klein