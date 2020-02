Marquez: “Voelde me slechter dan gedacht"

Nadat Marquez aan het eind van vorig seizoen een nieuwe schouderoperatie moest ondergaan, begon de Spanjaard opnieuw aan een race tegen de klok om tijdig fit te zijn voor het eerste testwerk met het oog op 2020. Vanaf 2 december is de coureur zo’n 250 uur bezig geweest met de recuperatie. Hoewel er in de eerste maand van dit jaar al enkele signalen kwamen dat het herstel van Marquez niet verliep zoals het jaar ervoor, was de coureur wel fit genoeg om te beginnen aan de test in Sepang.

Na afloop van de eerste testdag van het nieuwe seizoen liet Marquez weten dat de eerste meters hem niet meegevallen waren: “Het is natuurlijk belangrijk om weer op de motor te zitten en daar was ik blij mee, maar vanaf de eerste run voelde ik me slechter dan gedacht”, zei Marquez na 37 ronden. “Ik ben blijven werken, wilde stap voor stap iets meer pushen. Ik begon de eerste run met genoeg energie, maar later moest ik rustiger gaan rijden omdat ik anders het eind van de dag niet gehaald zou hebben. Ik heb geprobeerd een ritme te vinden, bepaalde zaken te proberen, het is voor mij een test om [fysiek] beter te worden. Het is een soort revalidatie, maar dan op de motor.”

Gevolgen voor testprogramma

Logischerwijs heeft de fysieke gesteldheid van Marquez gevolgen voor diens plan tijdens de resterende twee dagen van de test. “Het plan was om iedere dag het aantal ronden op te schroeven. We wilden vandaag 30-35 ronden doen, morgen hopen we 45 ronden te rijden, de laatste dagen moeten we nog bekijken, het is een kwestie van overleven”, vervolgde Marquez met een lach op zijn gezicht. “We voeren ons plan uit, dit hadden we wel ongeveer verwacht. Ik wist dat ik met bepaalde zaken meer moeite zou hebben, maar de problemen zijn toch wat groter dan ik aan het begin verwacht had.”

De wereldkampioen voegde toe dat de pijn niet per se erger is, het gaat er vooral om dat zijn schouder nog niet sterk genoeg is voor lange dagen op de RC213V. “Het belangrijkste is wel dat de schouder min of meer stabiel was gedurende de dag, in de middag kreeg ik niet echt meer pijn. Dat was vorig jaar erger”, refereerde hij aan het herstel van een soortgelijke operatie, maar toen aan zijn andere schouder. “Dit jaar is dat iets beter, ik heb niet meteen de kracht, maar het gaat stap voor stap, we moeten geduldig zijn.”

Marquez sloot de eerste testdag af met de elfde tijd. Hij was iets sneller dan zijn jongere broer en teamgenoot Alex Marquez.

Met medewerking van Oriol Puigdemont