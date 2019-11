Marquez waarschijnlijk niet fit voor eerste test 2020

Bij dat incident ging het schouder van Marquez gedeeltelijk uit de kom. Dat werd erger toen hij tijdens de Jerez-test van afgelopen week weer ten val kwam. Vrijwel direct daarna werd besloten om woensdag in Barcelona een operatie te ondergaan. Dokter Xavier Mir, geen onbekende voor de Grand Prix-rijders, voerde de operatie succesvol uit. Hij verwacht dat Marquez gewoon kan rijden tijdens de eerste test van 2020 in februari, maar denkt dat hij op dat moment nog niet volledig hersteld is.

“Het is moeilijk om daar iets met zekerheid over te zeggen”, zei Dr. Mir in gesprek met MotoGP.com toen het ging over de revalidatie. “Ik denk dat hij fit genoeg zal zijn om te starten tijdens de test in Sepang, ook als hij nog niet 100 procent fit is. We moeten in ieder geval zorgen dat hij fit genoeg is om aan het seizoen te beginnen, ook als dat tijdens de tests nog niet helemaal het geval is. In het geval van ‘gewone mensen’ hebben we het met dit soort operaties over een hersteltijd van zo’n vier maanden. Rijders zijn eraan gewend om ongeveer de helft van de tijd nodig te hebben om te herstellen. Marc is altijd erg positief, hij maakte een opgewekte indruk. Ook in de operatiekamer was hij nog blij en sprak hij met de verpleegsters. Hij is positief ingesteld en deze keer had hij veel minder pijn dan de vorige keer.”

Ingreep niet zo heftig als in 2018

Marquez had in 2018 ook problemen met zijn schouder toen hij in het voorseizoen ten val kwam. Het probleem kwam meerdere malen terug gedurende het seizoen waardoor de wereldkampioen een “gecompliceerde” operatie moest ondergaan. Mir gelooft dat Marquez dit jaar zonder die operatie veel meer problemen gehad zou hebben.

“Gedurende het seizoen zou het schouder vaker uit de kom gegaan zijn, de schouder zou dan net zo erg zijn geworden als die blessure aan zijn linkerschouder. Dat was een veel moeilijkere operatie, de hersteltijd was ook veel langer en daarom heeft hij nu besloten vroeg in te grijpen. De operatie van vorig jaar hebben we in twee delen uitgevoerd: een open operatie met een kleine wond en eentje met artroscopie. Het tweede deel is het meest heftig omdat we dan veel vocht in het gewricht moeten hebben. Dat zorgt voor een ontsteking die dagen kan aanhouden. Deze keer hebben we dat kunnen voorkomen omdat de blessure niet zo ernstig was.”

Met medewerking van Lewis Duncan