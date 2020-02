MotoGP-test Sepang: Quartararo opent met snelste tijd

Net als teamgenoot Franco Morbidelli reed Quartararo vrijdag nog op de 2019-versie van de Yamaha M1. De fabrikant had het nieuwe materiaal nog niet klaar voor het satellietteam, al was de machine naar verluidt al wel voorzien van de nieuwe krachtbron. Quartararo’s snelste tijd was zo’n zes tienden langzamer dan de snelste tijd die hij tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van vorig seizoen reed. Quartararo was daarmee een halve tiende sneller dan teamgenoot Franco Morbidelli, die de test op de tweede plaats afsloot.

Suzuki-coureur Alex Rins klokte vrijdag de derde tijd. Hij eindigde op een kwartseconde van Quartararo. Cal Crutchlow heeft een flink testprogramma in Sepang met de nog steeds herstellende Marc Marquez en zijn rookie-merkgenoot Alex Marquez. Crutchlow was desondanks rap onderweg, hij noteerde de vierde tijd. Jack Miller was de snelste van de Ducati-rijders. Na 47 ronden kwam hij tot een 1.59.236.

Yamaha-fabrieksrijder Maverick Viñales noteerde de zesde tijd voor Aprilia-coureur Aleix Espargaro. De Spanjaard noteerde zijn snelste tijd van de dag al in zijn vierde vliegende ronde. De 1.59.427 was goed genoeg voor de zevende plaats. Hij sloot de sessie af voor broer Pol Espargaro, de snelste van de KTM-rijders. Joan Mir klokte de negende tijd, Valentino Rossi was zes tienden langzamer dan merkgenoot Fabio Quartararo en sloot de sessie daarmee als tiende af.

Vice-kampioen Andrea Dovizioso reed vrijdag 35 ronden en eindigde op de elfde plaats voor het Repsol Honda-duo Marc en Alex Marquez. De MotoGP-wereldkampioen kwam voor het eerst sinds zijn schouderoperatie in actie op de RC123V en was naar eigen zeggen nog maar ’70 procent’ fit. Marquez completeerde 37 ronden met een 1.59.675 als beste tijd. Zijn jongere broer Alex Marquez was twee tienden langzamer en kwam tot een 1.59.918. Beide Honda-rijders kwamen na de lunchpauze niet meer in actie.

Actie op het Sepang International Circuit werd tweemaal onderbroken. De eerste rode vlag kwam in de ochtend toen een van de Yamaha-testrijders een buiteling maakte. Halverwege de middag bleven coureurs enige tijd binnen toen regen met bakken uit de hemel kwam. Het duurde tot het laatste uur van de test voor coureurs weer op de baan verschenen voor de laatste runs.

Zaterdag en zondag wordt er ook nog volop getest op het Maleisische circuit.

Uitslag MotoGP-test Sepang - Dag 1: