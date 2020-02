Morbidelli rijdt toch niet op dezelfde Yamaha als Quartararo

Terwijl Maverick Viñales, Valentino Rossi en Fabio Quartararo dit seizoen allemaal een 2020-versie van de Yamaha YZR-M1 tot hun beschikking krijgen, moet Morbidelli het met een ander type doen. In eerste instantie zou zowel Quartararo als Morbidelli een andere motor krijgen dan de fabrieksrijders. Maar dat veranderde door de prestaties van de jonge Fransman, die in zijn debuutseizoen zes pole-positions en zeven podiumfinishes scoorde.

De Italiaan krijgt nu een machine tot zijn beschikking die wat betreft de specificatie tussen de versie van halverwege 2019 en het nieuwe model zit. Dat heeft Yamaha MotoGP-teambaas Lin Jarvis in gesprek met Motorsport.com bevestigd. “Het was eerder onmogelijk voor ons om meer dan twee motoren te bouwen met die krachtbron en de daarvoor benodigde bevestigingspunten op het chassis”, zei Jarvis, die bevestigde noch ontkende dat deze keuze te maken had met de op handen zijnde promotie van Quartararo.

In november maakte Petronas Yamaha SRT nog bekend dat Quartararo in aanvulling op het pakket van Morbidelli nog een A-kit tot haar beschikking zou krijgen. Dat staat haaks op het nieuws dat vrijdag kort na de teampresentatie kwam. “Franco krijgt een andere motor, een tussenstap tussen de motor van vorig jaar en dit jaar, het chassis is ook een evolutie van vorig seizoen”, benadrukte Jarvis, die erop aandringt dat Yamaha haar best doet om de machine verder te ontwikkelen.

De eerste MotoGP-test voor het nieuwe seizoen begint vrijdag op het circuit van Sepang. Het lijkt erop dat de Japanse fabrikant slechts twee 2020-motoren gereed heeft voor de start van het testwerk. Testrijder Jorge Lorenzo reed eerder deze week tijdens de MotoGP-shakedown en deed dat op een 2019-machine.

Met medewerking van Oriol Puigdemont