Wat we weten over de MotoGP-shakedown in Sepang

De MotoGP-shakedown is officieel een privétest en de media hebben daarom geen toegang tot het circuitvan Sepang. Ook was het circuit gesloten voor publiek waardoor de teams in principe het rijk voor zich alleen hebben. Toch komt er altijd wat naar buiten en dat was deze test niet anders.

KTM was met afstand het meest actieve merk tijdens de shakedown. Dat was ook geen verrassing met beide rijders van het fabrieksteam Pol Espargaro en Brad Binder, Tech 3-coureurs Iker Lecuona en Miguel Oliveira als ook testrijders Mika Kallio en Dani Pedrosa op de presentielijst. Die laatste zette de eerste twee dagen de toon met de snelste tijd. Op de RC16 klokte Pedrosa zondag een 2.00.625, gevolgd door een 1.59.841 op maandag. Op de slotdag van de shakedown ging Espargaro er nog eens voor zitten en noteerde hij een 1.59.444. Dat was goed genoeg voor de snelste tijd gedurende de test, al moeten we daarbij de voetnoot plaatsen dat rondetijden in deze fase niet heel erg relevant zijn.

Bij Honda kwam MotoGP-rookie Alex Marquez voor het eerst in actie. De coureur beleefde op de tweede dag een kleine schuiver en moest de laatste dag laten schieten vanwege de teampresentatie in Jakarta, maar kon over het algemeen terugkijken op een positieve test. De Moto2-wereldkampioen begon zondag met een 2.01.317 als snelste tijd en boekte op de tweede dag een ruime seconde winst. Met in totaal 110 ronden sloot Marquez de test af met een 2.00.270 als snelste tijd. Naast Marquez was Stefan Bradl de enige coureur die tijdens de Shakedown in actie kwam. Hij reed in totaal 170 ronden ronden tijdens de driedaagse.

Voor de shakedown waren alle ogen gericht op Jorge Lorenzo, die vorige week door Yamaha gepresenteerd werd als de nieuwe testrijder. Het was echter lang wachten op actie van de drievoudig MotoGP-kampioen. Pas op dinsdag trad de coureur voor het eerst naar buiten. Bij zijn terugkeer reed Lorenzo in totaal 46 ronden met een 2.00.506 als snelste tijd. De Spanjaard deelde zijn werkzaamheden met Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane, de Japanse testrijders van het merk. Zij kwamen op de tweede en derde dag van de test in actie met verschillende motoren.

Aprilia begon met hooggespannen verwachtingen aan de test. Het Italiaanse merk onthulde zaterdag de nieuwe versie van de RS-GP, een radicaal veranderde machine. Aleix Espargaro sloot dinsdag aan bij de testrijders en reed 25 ronden. De Spanjaard was na afloop bijzonder enthousiast. “Na de shakedown en 25 ronden met de RSGP2020 kan ik alleen het volgende zeggen: WOW!!!!”, schreef hij op Twitter. Hij nam het stuur over van testrijder Bradley Smith, die op de eerste twee dagen 100 ronden reed. Voor Lorenzo Savadori was het zijn eerste optreden in de MotoGP, hij boekte gedurende de driedaagse zo’n drie seconden tijdwinst.

Bij Ducati kwam testrijder Michele Pirro als enige in actie. Hij sloot de test af met een vijfde plaats algemeen. Sylvain Guintoli was de enige Suzuki-rijder in actie, hij kwam tot de elfde tijd algemeen.

Vrijdag komen de MotoGP-coureurs opnieuw in actie, dan tijdens de officiële pre-season test op het circuit van Sepang.

Overzicht: Officieuze tijden van de MotoGP-shakedown in Sepang