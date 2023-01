De conservatieve MotoGP-wereld wordt in 2023 flink opgeschud. Na jaren van stabiliteit gaat het format overhoop met de toevoeging van een sprintrace, staan er nieuwe races op de kalender, wordt het kiezen van banden makkelijker en stappen rijders en teams over naar andere formaties en merken.

MotoGP-sprintrace: een nieuw format

Bezoekers van de TT van Assen zijn al bekend met het fenomeen, maar vanaf 2023 wordt er elk weekend op zaterdag een MotoGP-race gehouden. In een poging om de klasse interessanter te maken heeft de MotoGP-organisatie besloten om naast de Grand Prix op zondag een sprintrace op zaterdagmiddag aan het programma toe te voegen. De afstand van de race is de helft van een reguliere Grand Prix. In Assen gaat de reguliere Grand Prix altijd over 26 ronden, de sprintrace wordt verreden over een afstand van 13 ronden. De starttijd voor de sprintrace, die tijdens elk raceweekend gehouden wordt, is 15.00 uur lokale tijd. De kwalificatie blijft ongewijzigd en vindt eerder op de dag plaats.

De vierde vrije training komt te vervallen en ook de andere trainingen worden aangepast. Op vrijdag worden twee trainingen gehouden. De eerste training begint om 10.45 uur lokale tijd en duurt 45 minuten. De tweede training begint om 15.00 uur lokale tijd en duurt een uur. De deelnemers krijgen in die twee sessies de tijd om zich te plaatsen voor Q2, het tweede deel van de kwalificatie. Op zaterdagmorgen wordt vervolgens nog een derde vrije training gehouden met een lengte van dertig minuten.

De warm-up voor de MotoGP wordt ingekort tot tien minuten, maar blijft in tegenstelling tot de warm-ups voor Moto2 en Moto3 wel bestaan.

MotoGP tijden met het sprintrace-format in 2023

Dag Sessie Start (lokale tijd) Einde (lokale tijd) Vrijdag Eerste vrije training 10.45u 11.30u Vrijdag Tweede vrije training 15.00u 16.00u Zaterdag Derde vrije training 10.10u 10.40u Zaterdag Kwalificatie 10.50u 11.30u Zaterdag Sprintrace 15.00u Zondag Warm-up 09.40u 09.50u Zondag Grand Prix 14.00u

Kalender: meer races, twee nieuwe circuits

Door het nieuwe format gaan de MotoGP-rijders in 2023 dus niet 21 races rijden, maar staan er maar liefst 42 races op het programma. Dorna Sports maakte in september een kalender bekend met een recordaantal van 21 raceweekenden. Men heeft de Grand Prix van Kazachstan aangekondigd, die op het circuit van Sokol gehouden wordt. Ook staat de Grand Prix van India op de kalender. Die race wordt gehouden op het Buddh International Circuit.

De Grand Prix van Aragon is daardoor tijdelijk van de kalender verdwenen. Het seizoen begint op 26 maart in Portugal. Deze locatie wordt gebruikt voor de start van het seizoen omdat het Losail Circuit in Doha verbouwd wordt. De MotoGP gaat in november voor de voorlaatste ronde van het kampioenschap naar Qatar.

Voor de TT van Assen zijn er geen veranderingen. Op zondag 25 juni wordt de 92ste TT van Assen verreden.

MotoGP-rijders: het startveld in 2023

Het MotoGP-team van Ducati was in 2022 de meest succesvolle op de grid, het won de Triple Crown en voor het eerst sinds 2007 een rijderskampioenschap met Francesco Bagnaia. Het team heeft in 2023 met Enea Bastianini een nieuwe coureur. Verder heeft Ducati de winter in relatieve rust door kunnen brengen. Satellietteams Pramac Ducati en VR46 Ducati komen in 2023 onveranderd aan de start. Bij Gresini Racing is Alex Marquez de opvolger van Bastianini.

Het betekent dat Jack Miller vertrokken is bij Ducati. Hij heeft een tweejarig contract getekend bij KTM Factory Racing, waar hij de teamgenoot wordt van Brad Binder. Satellietteam Tech3 krijgt twee nieuwe rijders: Pol Espargaro en Moto2-wereldkampioen Augusto Fernandez. Fernandez is in 2023 de enige debutant in de MotoGP-klasse.

Bij Repsol Honda profiteert men van het feit dat Suzuki uit de MotoGP is vertrokken. Oud-wereldkampioen Joan Mir maakt de overstap naar het fabrieksteam en wordt teamgenoot van Marc Marquez, een andere oud-wereldkampioen. Mir’s teamgenoot Alex Rins heeft de overstap gemaakt naar LCR Honda, waar hij de opvolger is van Alex Marquez.

RNF Aprilia heeft in 2023 ook twee nieuwe rijders: Miguel Oliveira is overgekomen van KTM, Raul Fernandez heeft Tech3 verlaten en stapt eveneens over naar het team van teammanager Wilco Zeelenberg.

In 2023 vallen er ook weer verschuivingen te verwachten. Er zijn acht rijders met een aflopend contract.

MotoGP-teams: nieuwe merken in 2023

Met het vertrek van Suzuki zijn er nog vijf merken overgebleven in de MotoGP: Honda, Yamaha, Ducati, KTM en Aprilia. Voor het eerst in lange tijd zijn de Japanse merken in de minderheid. Voor het eerst in jaren moet Yamaha het ook doen zonder een satellietteam. Het team heeft in 2023 maar twee rijders op de grid nadat RNF besloot om de samenwerking na een jaar te beëindigen. Razlan Razali sloeg de handen ineen met Aprilia, dat daarmee voor het eerst een satellietteam op de grid heeft.

Bij KTM ook een wisseling, al is het daar alleen qua stickers. KTM Tech3 gaat vanaf 2023 door het leven als GasGas Tech3 Factory Racing. GasGas is een Spaans motormerk dat sinds enkele jaren onder het imperium van Pierer Mobility AG valt. Middels haar aanwezigheid in de MotoGP moet de merknaam van GasGas wereldwijd vergroot worden. Voormalig KTM-rijder Pol Espargaro wordt het uithangbord van het Spaanse merk.

Bandencompounds: minder keuze

Tot 2022 stelde MotoGP-bandenleverancier Michelin per weekend drie compounds van de achterband ter beschikking: de soft, medium en hard. Deze compounds werden allemaal aangepast op de specifieke eisen van de circuits. Na overleg met de rijders heeft de Grand Prix Commission besloten om het aantal opties per weekend in 2023 terug te brengen naar twee. Er zal een zachte en harde optie komen, de specifieke constructie van het rubber zal per weekend bepaald worden. Coureurs krijgen dus altijd hetzelfde aantal compounds: van de zachtste variant worden zeven banden beschikbaar gesteld, van de hardste variant zijn er vijf banden.

Michelin was voornemens om in 2023 een nieuwe voorband te introduceren, maar dit is niet gelukt. De nieuwe voorband zal op zijn vroegst in 2024 geïntroduceerd worden.