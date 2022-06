In 2022 lopen de meeste contracten van de fabrieksrijders af. Zij moeten daarom met de teams om tafel om nieuwe deals te tekenen. De toekomst van Fabio Quartararo was lange tijd het grootste vraagteken. Hij was aan het begin van het jaar niet tevreden met de voortgang van Yamaha en heeft met verschillende andere partijen om tafel gezeten. Toch kon Yamaha hem uiteindelijk overtuigen van een langer verblijf. Hij tekende een nieuw tweejarig contract. Ook bij Aprilia liggen de beide rijders voor de komende twee seizoenen vast: Aleix Espargaro en Maverick Viñales hebben tot het eind van 2024 plek bij het team uit Noale.

Ducati had zich begin dit jaar al langer verzekerd van Francesco Bagnaia, de vice-kampioen van 2022. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot gaat worden. Het gaat tussen Jorge Martin en Enea Bastianini, de twee jongelingen die de afgelopen seizoenen grote indruk gemaakt hebben in de MotoGP. Ducati heeft aangegeven na de zomer een beslissing te nemen over het tweede zitje. Het betekende wel dat Jack Miller zijn plek bij de hoofdmacht van Ducati kwijtraakte. Na een verblijf bij Honda en Ducati gaat Miller zijn loopbaan vervolgen bij Red Bull KTM Factory Racing, waar hij de teamgenoot wordt van Brad Binder.

Het vertrek van Suzuki uit de MotoGP heeft flinke gevolgen gehad voor de rijdersmarkt. Met Joan Mir en Alex Rins kwamen in één klap twee coureurs van wereldklasse vrij. Wat Mir betreft was men bij Repsol Honda al langer op zoek naar een goede teamgenoot voor Marc Marquez. Hoewel de deal nog niet officieel aangekondigd is, lijkt dat een kwestie van tijd te zijn. Alex Rins is op zijn beurt dicht bij een overgang naar LCR Honda, waar ook nog onduidelijkheid is over de toekomst van Takaaki Nakagami.

Alex Marquez en Fabio di Giannantonio rijden komend seizoen voor privéteam Gresini Ducati, Johann Zarco ligt zo goed als zeker voor nog eens twee jaar vast bij Pramac Ducati.

Bevestigde MotoGP-teams en -coureurs voor 2023:

Team Merk Coureur (contract t/m) Repsol Honda Honda (2026) Marc Marquez (2024) Ducati Team Ducati (2026) Francesco Bagnaia (2024) Monster Energy Yamaha Racing Yamaha (2026) Fabio Quartararo (2024) Franco Morbidelli (2023) Red Bull KTM Factory Racing KTM (2026) Brad Binder (2024) Jack Miller (2024) Aprilia Factory Racing Team Aprilia (2026) Aleix Espargaro (2024) Maverick Viñales (2024) Pramac Racing Ducati (2024) Johann Zarco (n.n.b.) Red Bull Tech 3 KTM KTM (2026) Withu RNF MotoGP Team Aprilia (2024) VR46 Team Ducati (2024) Luca Marini (2023) Marco Bezzecchi (2023) Team LCR Honda Honda (2022) Team Gresini Ducati (2023) Alex Marquez (n.n.b.) Fabio di Giannantonio (n.n.b.)