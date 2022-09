Om de populariteit van het kampioenschap een boost te geven, heeft Dorna besloten om vanaf volgend seizoen een sprintrace toe te voegen aan elk Grand Prix-weekend. De race over de halve afstand zal geen invloed hebben op de grid voor de hoofdrace op zondag. Het voorstel van de sprintraces werd met gemengde gevoelens ontvangen door de rijders. Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez noemde het een manier om het kampioenschap ‘spectaculairder’ te maken, regerend kampioen Fabio Quartararo noemde het een ‘dom idee’.

De introductie van de sprintraces zorgt ervoor dat het weekendformat volgend jaar flink aangepast wordt. Het doel is dat de coureurs evenveel tijd doorbrengen op de baan. In een persconferentie gaf sportief directeur Carlos Ezpeleta van Dorna meer details prijs over de aanpassingen voor volgend seizoen. De eerste training op vrijdag duurt 45 minuten en begint om 10.45 uur lokale tijd. De tweede training begint dan om 15.00 uur en duurt 60 minuten.

De derde training op zaterdag begint vanaf volgend jaar om 10.10 uur lokale tijd en gaat over 30 minuten. De kwalificatie staat direct daarna op het programma, de start van die sessie staat gepland voor 10.50 uur. De sprintrace begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Op zondag wordt de warm-up alleen nog voor de MotoGP-rijders gehouden. Die duurt slechts tien minuten waarna er een fanshow op het programma staat voor de rijders om 10.00 uur.

Overwinningen in de sprintraces tellen niet mee als Grand Prix-zege. In de sprintraces mogen rijders maximaal 12 liter brandstof meenemen. Verder blijven de sportieve en technische reglementen van toepassing. Straffen die in de sprintraces gegeven worden, moeten afgewerkt worden in de Grand Prix op zondag.