Motorsport.com kon vrijdagochtend melden dat de MotoGP in een vergevorderd stadium is om volgend seizoen elk raceweekend een sprintrace in te voeren. Dit zou ten koste gaan van een vrije training en de warm-up, en deze korte race moet elke zaterdag plaatsvinden. Net als in de Formule 1 wordt er wisselend gereageerd op de plannen van Dorna, die vrijdag afgetikt worden in een bijeenkomst van de Grand Prix Commission. Zaterdag wordt in Oostenrijk een persconferentie belegd waar de definitieve plannen gepresenteerd worden.

“Het is een heel stom plan”, zegt wereldkampioen Fabio Quartararo. “Ik ben niet degene die beslist over het weekendformat, maar ik denk dat we totaal verkeerd bezig zijn met een nieuw format. Als we het zo nu en dan doen, zoals in de Formule 1, dan kan het wel interessant worden. Maar elke zaterdag? Eerlijk gezegd, er zijn circuits zoals Assen en Mugello waar je fysiek helemaal uitgeput bent na een race. Aan het eind van een race ben je helemaal afgedraaid. Eerlijk gezegd vind ik het ook niet correct dat dit zonder instemming van de rijders gedaan is. Ik ben in ieder geval niet gevraagd.”

“Ik ben een groot fan”, reageert Jack Miller (Ducati). “Het is een kans op een extra bonus. Ze hebben alles geprobeerd, waarom zouden we dit niet proberen? Het kan goed zijn om te proberen, ze willen dat we als rijders meer risico gaan nemen en ons geen zorgen maken om banden of brandstof. Met de lange races moet je soms indelen, maar in dit geval kun je gas geven. We moeten het een kans geven en dan evalueren, maar het kan een mooie toevoeging zijn. Voor de fans zal het een hele goede toevoeging zijn.”

“Ik vind het geen goed idee”, zegt Aleix Espargaro van Aprilia. “Ik zou er graag eerst over horen van Dorna. Ze hebben me het een half uur geleden laten weten, dit is niet ideaal. Met alle respect voor de Superbikes, maar dit is niet het WK Superbikes. Dit is de MotoGP, we hebben hier veel complexe systemen en engineers. Om een goede afstelling te vinden is heel moeilijk. Met het systeem van de drie trainingen en de kwalificatie is het soms al heel moeilijk. Als ze ons trainingstijd afpakken, wordt het nog moeilijker. Ik houd ervan om te racen, ik haat het eindeloze testen en trainen. Maar ik denk niet dat het een goed idee is.”

Oud-wereldkampioen Joan Mir (Suzuki) is wel enthousiast over het plan voor de races op zaterdag, die in afstand ongeveer de helft moeten zijn van een reguliere Grand Prix. “Ik denk dat het voor de show beter is”, zegt de coureur van Mallorca. “Dat we meer gaan racen betekent ook dat er op zaterdag meer entertainment is, meer dan de kwalificatie. Ik wil het liefste racen, het inhalen is mijn favoriete aspect van mijn werk. Dat is leuker dan trainen. Het is voor mij geen probleem. We moeten alleen zien of het een goede ontwikkeling is.”

Opmerkelijk is dat rijders (en teams) blijkbaar niet bijgepraat zijn over de invoering van sprintraces. Diverse coureurs waren zichtbaar geïrriteerd dat ze het nieuws via journalisten te horen kregen. En zo waren er meer rijders verrast over het nieuws. “Het is nieuw voor mij, ik weet nog niet wat ik ervan moet denken”, zegt KTM-rijder Miguel Oliveira. Op de vraag of hij het ziet zitten om op zaterdag een extra race te rijden, is hij stellig: “Nee. Ik vind het huidige format wel leuk, misschien kan de kwalificatie een beetje aangepast worden, maar het is zo al stressvol genoeg. Met een klein foutje lig je al uit Q2 en als we morgen regen krijgen, dan wordt het een onmogelijke opgave. Ik heb het voorstel net pas gehoord, ik wist het helemaal niet.”

Waarschijnlijk wordt de invoering van sprintraces vrijdagavond tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de Safety Commission met de rijders besproken.