Marquez optimistisch over MotoGP-sprintraces: “Meer spektakel”

Na de primeur van deze site op vrijdag deed de organisatie achter het kampioenschap zaterdag tijdens een persconferentie de plannen voor een nieuw weekendformat uit de doeken. Vanaf volgend jaar wordt de kwalificatie op zaterdagochtend na een ingekorte derde vrije training gehouden met om 15.00 uur op zaterdagmiddag een sprintrace. Deze duurt de helft van een normale Grand Prix en levert ook de helft van de punten op. De invoering van de sprintrace is vooral bedoeld om over het hele weekend meer spektakel aan te bieden. Het programma op zaterdag moet zodoende interessanter worden.

Vrijdag lieten verschillende coureurs, waaronder regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, zich kritisch uit over het initiatief. Marc Marquez is nog herstellende van zijn vierde armoperatie, maar was dit weekend even terug in de paddock. In gesprek met Motorsport.com laat hij zijn licht schijnen op de invoering van sprintraces: “Ik denk dat het een goede beslissing is, zeker voor het spektakel is het een goede ontwikkeling. Als rijder ben ik erg fan van de zondag omdat we dan altijd een race hebben”, zegt Marquez. “De sprintraces zorgen voor meer spektakel in de MotoGP en geven een ander perspectief aan het weekend. Er is minder tijd om te testen en dat maakt het werk van de fabrikanten nog veel belangrijker.”

'Ik accepteer het risico'

De tegenstanders van de sprintraces vinden de extra risico’s in een race onverantwoord. Het extra element kan Marquez echter wel bekoren: “Krijgen we meer risico? Ja, maar we zijn racers en persoonlijk accepteer ik dat risico.” Marquez ondergaat volgende week een medische check en hoopt daarna zijn trainingsarbeid te kunnen opvoeren richting een rentree aan het eind van dit seizoen. Hij denkt dat de sprintrace een boost kan zijn voor het kampioenschap: “Het wordt steeds belangrijker om mee te gaan met de tijd en dat is wat Dorna in dit geval doet. Ze doen hun best en het nieuwe format is daarvan het bewijs. Ik denk ook niet dat het hierbij zal blijven, we zullen onze ogen open moeten houden om meer mensen naar deze sport te trekken. Ik denk dat het kampioenschap daarvoor openstaat.”