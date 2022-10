MotoGP publiceert kalender voor 2023 met 21 races

Na de toevoeging van Kazachstan en India kon promotor Dorna Sports de kalender voor het seizoen 2023 definitief rond maken. Het is nog de vraag of die races ook echt doorgaan, maar voorlopig bevat de kalender 21 races. De start is op 21 maart met de Grand Prix van Portugal. Precies acht maanden later wordt op 26 november het seizoen afgesloten in Valencia.

Er zijn een aantal opvallende verschuivingen in de kalender. In eerste instantie het feit dat de openingswedstrijd in Portugal en Argentinië back-to-back gehouden worden. Eerder dit jaar waren er nog grote problemen om het hele circus tijdig in Argentinië te krijgen, maar de MotoGP heeft blijkbaar vertrouwen dat het vanuit Portugal wel te doen is. Na de Argentijnse en Amerikaanse GP keert de MotoGP eind april terug in Spanje op het circuit van Jerez.

Het traditionele blok met Europese races is grotendeels intact gebleven, alleen de Grand Prix van Catalonië is verkast naar begin september. Dat heeft te maken met de Formule 1-race, die begin juni ook in de Catalaanse stad gehouden wordt. Ook maakt MotorLand Aragon geen deel meer uit van de kalender. Dit heeft te maken met de rotatie van Spaanse races, die in 2023 van kracht wordt. Er worden vanaf volgend seizoen maximaal drie Spaanse races per jaar gehouden.

De Dutch TT van Assen wordt gehouden op zondag 25 juni en is deze keer niet de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Die eer is voor Kazachstan op 9 juli. Het seizoen wordt vervolgens op 6 augustus hervat met de Britse Grand Prix en de Grand Prix van Oostenrijk. Na de races in Barcelona en Misano begint het volgepakte overzeese gedeelte van het seizoen.

De Grand Prix van India is de start op 24 september gevolgd door de races in Japan, Indonesië, Australiër, Thailand en Maleisië. Met de Grand Prix van Qatar als voorlaatste ronde wordt het seizoen dan op 26 november afgesloten in Valencia.

De kalender heeft volgend seizoen drie triple-headers: Mugello/Sachsenring/Assen, Mandalika/Phillip Island/Buriram en Sepang/Losail/Valencia.

Datum Grand Prix Circuit 26 maart Portugal Portimao 2 april Argentinië Termas de Rio Hondo 16 april Amerika Circuit of the Americas 30 april Spanje Jerez 14 mei Frankrijk Le Mans 11 juni Italië Mugello 18 juni Duitsland Sachsenring 25 juni Nederland TT Circuit Assen 9 juli Kazachstan Sokol 6 augustus Groot-Brittannië Silverstone 20 augustus Oostenrijk Red Bull Ring 3 september Catalonië Barcelona 10 september San Marino Misano 24 september India Buddh 1 oktober Japan Motegi 15 oktober Indonesië Mandalika 22 oktober Australië Phillip Island 29 oktober Thailand Buriram 12 november Maleisië Sepang 19 november Qatar Losail 26 november Valencia Valencia