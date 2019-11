Rossi spreekt van "zware dag" na twee crashes in Valencia

Het was Fabio Quartararo die op de Yamaha de vrijdagsessies als snelste MotoGP-coureur afsloot. De jonge Fransman was aan het eind van de dag ruim een seconde sneller dan Valentino Rossi, die het zwaar had. Hij zadelde zijn team met extra reparatiewerk op door zijn crashes, maar bleef zelf wel zo goed als ongedeerd.

"Het is een lastige dag, met die twee crashes. Hier in Valencia is de baan altijd wat gevaarlijk, je moet je aandacht erbij houden met deze temperatuur. Vanochtend was het zonde [dat ik viel], want ik was aardig snel. Ik begin een stomme fout toen ik met de zachte band iets te hard pushte, terwijl ik nog in mijn eerste vliegende ronde zat. Daardoor crashte ik", oordeelt Rossi hard over zichzelf. De tweede valpartij kwam meer als een verrassing: "Ik deed het wat rustiger aan in de middag, had ook de medium band. Maar de crash gebeurde met een hogere snelheid en na zeven à acht ronden, dus dat had ik niet verwacht. De eerste crash was duidelijker te verklaren in de data, we zagen dat de band namelijk niet klaar was voor zo'n snel rondje. De tweede keer was anders, want ik deed eigenlijk hetzelfde als in de ronden ervoor."

Rossi eindigde met een veertiende tijd, maar klaagt niet over zijn zelfvertrouwen op de motor. "Los van de crashes was mijn snelheid niet zo slecht. Het is hier zoals altijd lastig in Valencia, maar ik voel me goed op de Yamaha. We moeten de juiste banden kiezen en vooral morgenochtend een goede tijd rijden om in de top-tien te blijven. Dat is belangrijk voor Q2 later op de dag", vertelt hij. Het probleem ligt volgens hem niet aan de banden, maar aan de koude tijd van het jaar. "Met de voorband is niet echt iets mis, het probleem is dat het de vijftiende van november is. Misschien moeten we dit raceweekend juist in Sepang houden. Het ligt meer aan de wintertijd dan aan de allocatie van de banden."

Met medewerking van David Gruz