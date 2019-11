Quartararo topt vrijdagtrainingen in Valencia, crash voor Rossi

Na een kil begin van het weekend was het vrijdagmiddag voor aanvang van de tweede training iets warmer geworden. Met temperaturen van zo’n 16 graden was het een aardige herfstdag in Valencia, door de harde wind voelde het echter fris aan.

Dat mocht de koelbloedige Quartararo niet deren, hij zorgde er aan het eind van de tweede training weer voor dat hij bovenaan stond. Op de set van de zachtste banden kwam hij in de slotfase van de sessie tot een 1.30.735, eerder tijdens de training reed hij ook met de andere compounds die Michelin beschikbaar heeft gesteld voor dit weekend. Op de softs was de twintigjarige Fransman opnieuw ongenaakbaar, hij was anderhalve tiende sneller dan Maverick Viñales. MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez kwam aan het eind van de sessie ook met een zachte band in actie, hij noteerde de derde tijd. Op de raceband lijkt de Spanjaard echter weer sterk te zijn.

Jack Miller was de beste van de Ducati’s op de vierde plaats, Franco Morbidelli eindigde op de vijfde plaats. Alex Rins bleef teamgenoot Joan Mir nipt voor terwijl Aleix Espargaro een goede sessie afwerkte op de Aprilia. De Spanjaard noteerde een 1.31.305 en was daarmee iets sneller dan Andrea Dovizioso. LCR Honda-coureur Johann Zarco, favoriet om Jorge Lorenzo te vervangen bij Repsol Honda, eindigde de dag op de tiende plaats. Hij was daarmee de laatste die een rechtstreekse plek voor Q2 in de tas had. Cal Crutchlow eindigde net buiten de top-tien op P11. Hij bleef daarmee Ducati-rijders Danilo Petrucci en Michele Pirro voor.

De monteurs van Valentino Rossi moesten eerder op de dag al flink aan de bak toen hij crashte in de eerste training, maar na een tweede valpartij in de middagsessie konden zij zich opnieuw opmaken voor overwerk. Deze keer ging Rossi in de mist in bocht 10, hij verloor wederom grip aan de voorkant van de machine en kwam op hoge snelheid in de grindbak terecht. De Yamaha M1 was flink beschadigd, Rossi bevestigde middels een duimpje omhoog dat hij ongedeerd was na het incident. Rossi kwam weer buiten en verbeterde zich tegen het einde van de sessie, maar hij kwam niet verder dan de veertiende plaats. Daarmee was hij iets meer dan een seconde langzamer dan Quartararo.

Jorge Lorenzo eindigde op de zestiende plaats, hij was 1,1 seconde langzamer dan Quartararo. MotoGP-debutant Iker Lecuona werkte een zeer respectabele eerste dag af in de koningsklasse. Net als in de ochtend was hij slechts een paar tienden langzamer dan merkgenoot Hafizh Syahrin. De achterstand op Quartararo bedroeg slechts 2,3 seconden.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 2