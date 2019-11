Poll: Wie moet de vervanger van Jorge Lorenzo worden?

Johann Zarco is op het eerste oog de meest logische kandidaat. De Fransman heeft geen deal voor 2020 en is de enige vrije rijder van wereldklasse. Alex Marquez heeft een deal voor 2020, maar het zou een uitstekende kans zijn voor de Moto2-wereldkampioen om de opstap te maken naar de topklasse. In dat geval zou het vrijgekomen zitje bij Marc VDS in de Moto2 een goede mogelijkheid zijn voor Zarco.

Vanzelfsprekend maken ook LCR Honda-rijders Cal Crutchlow en Takaaki Nakagami aanspraak op het zitje, maar dit lijkt onwaarschijnlijk vanwege de commerciële deals die zij verzorgen voor het team van Lucio Cecchinello. Alvaro Bautista is in theorie ook nog een optie, hij staat reeds op de loonlijst bij HRC. De coureur heeft zich gecommitteerd aan het WSBK-team van Honda, waardoor een eventuele terugkeer naar de MotoGP onwaarschijnlijk lijkt.

Naast de bovengenoemde coureurs staan er meerdere snelle (Moto2-)rijders te springen om een zitje bij Repsol Honda, maar Honda-teambaas Alberto Puig lijkt zich tot een paar namen te willen beperken.

Wie moet volgens jou het zitje naast MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez invullen? Laat het hieronder in de poll of in de reacties weten.