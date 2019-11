Zarco: "Fabriekszitje bij Honda zou droom zijn"

Zarco, die bij LCR Honda invalt voor de geblesseerde Takaaki Nakagami en de laatste twee races een goede indruk achter liet, lijkt een van de belangrijkste kandidaten om de opvolger te worden van Lorenzo. De Spanjaard kondigde donderdag in Valencia aan dat hij zijn helm aan de wilgen zal hangen na dit seizoen. Zarco heeft echter maar weinig ervaring met de moeilijk te temmen Honda RC213V en dus zou Honda mogelijk voor een meer ervaren teamgenoot willen kiezen voor Marc Marquez, zoals veteraan Cal Crutchlow. Honda zou ook kunnen kiezen voor protegé Nakagami.

De Fransman geeft toe dat de aankondiging van Lorenzo "eigenlijk positief voor mij is voor volgend jaar" en erkent dat een fabriekszitje bij Honda zijn droom is. "Het betekent dat er een plaats vrij is voor 2020. Ik weet nog niet waar, maar er is ergens een plek vrij en dat is dus een kans voor mij om volgend jaar te rijden", aldus Zarco. "Gewoon door erover na te denken krijg ik al een glimlach. Sinds augustus weet ik niet wat ik volgend jaar kan doen. Dat weet ik nog steeds niet, maar nu is er op papier een kans." Zarco is er in elk geval niet bang voor om teamgenoot te worden van wereldkampioen Marquez. "LCR is een superteam, maar Repsol Honda zou zeker de beste bestemming zijn. Dat is het fabrieksteam en het zou een droom zijn na dit moeilijke seizoen."

Crutchlow hoopt natuurlijk ook op een zitje bij het fabrieksteam, maar heeft niet de allerbeste races achter de rug. "Op Phillip Island zeker niet. Ik zat niet in de correcte groep om een goed signaal te geven aan Honda. Ik heb me verontschuldigd, maar in Maleisië vond ik een betere groep. Niet de kopgroep, maar ik rukte wel op van de achterhoede naar het middenveld en dat was een goed teken."

Crutchlow is lovend over de prestaties van gelegenheidspartner Zarco, maar maakt ook een kanttekening bij de kansen van de Fransman bij Repsol Honda. "Ik denk dat Johann een geweldige rijder is. Hij mag trots zijn op de manier waarop hij de Honda de laatste twee races heeft bereden. Maar de laatste Grands Prix waren zijn beste circuits en ook die van de Honda. We mogen ook niet vergeten dat hij bij KTM is gestopt dit jaar. Dat heeft niets met mij te maken, ik ben niet naar hem aan het uithalen. Dat is gewoon het verhaal. We zullen zien wat er gebeurt."