Quartararo aan kop in derde training GP van Valencia

Marquez kwam sterk voor de dag in de derde vrije training. De wereldkampioen reed lange tijd op de medium/soft-bandencombinatie en reed een bijzonder sterk tempo. Hij lijkt wat betreft het racetempo tot de sterkste rijders te behoren. Ook de Yamaha-rijders Quartararo en Viñales stonden er aardig bij. Aan het begin van de sessie verging het Aleix Espargaro en Cal Crutchlow minder. De beide coureurs gingen aan het begin van de sessie onderuit, dit had onder andere te maken met de koele omstandigheden op het Circuit Ricardo Tormo. Het kwik steeg zaterdagochtend niet verder dan 12 graden buitentemperatuur, het asfalt was 14 graden Celsius.

Vanzelfsprekend kwamen coureurs tegen het einde van de sessie naar buiten om een snelle tijd te klokken met het oog op plaatsing voor Q2. Andermaal was de snelste tijd voor Fabio Quartararo, de Fransman werd aan het eind van de sessie met high-fives ontvangen door zijn team. Hij klokte een 1.30.232 als snelste tijd en werkte daarmee een succesvolle kwalificatierun af. Marc Marquez kwam tot op twee tienden van een seconde, hij bleef steken op de tweede plaats.

Valentino Rossi opende het bal met een 1.30.630, op dat moment de snelste tijd van het weekend. Het was genoeg voor de vierde plaats nadat Jack Miller even later counterde met een 1.30.543. De Australiër klokte daarmee de derde tijd, Rossi werd vierde voor merkgenoten Franco Morbidelli en Maverick Viñales. Danilo Petrucci kwam goed voor de dag in de tweede helft van de sessie, hij noteerde een 1.30.847 in zijn ultieme poging en ging daarmee naar de zevende plaats. Op een gegeven moment viel Andrea Dovizioso zelfs buiten de top-tien, maar hij wist het vege lijf te redden. De vice-kampioen klokte in de slotfase een 1.30.851 en eindigde daarmee op de achtste plaats. Joan Mir werd negende terwijl de gecrashte Crutchlow nog tot een tiende plaats kwam.

Pol Espargaro eindigde op een halve tiende van de tiende plaats, hij moet zaterdagmiddag aan de start verschijnen in Q1. Dat geldt ook voor Suzuki-rijder Alex Rins en LCR Honda-rijder Johann Zarco. Aleix Espargaro crashte in de laatste fase van de sessie nogmaals en verbeterde zijn tijd van vrijdag niet. Jorge Lorenzo deed het heel aardig, hij bleef op vier tienden van een plek in Q2 steken. Het bracht hem tot de vijftiende plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 3