Alex Marquez voornaamste kandidaat voor Honda-zitje in 2020

De jongste van de Marquez-broers, die twee weken geleden zijn tweede wereldtitel pakte, had voor 2020 een contract getekend bij Marc VDS. Het nieuws dat Jorge Lorenzo een punt achter zijn carrière zet na de Valencia GP heeft er echter voor gezorgd dat Marquez in beeld is gekomen voor promotie naar de MotoGP. Sinds het nieuws afgelopen donderdag bekend werd, heeft Repsol Honda enkele namen op de shortlist gezet.

Ondanks dat Johann Zarco als logische vervanger gezien werd, lijkt het momentum nu in de richting van Alex Marquez te zwaaien. Motorsport.com heeft vernomen dat onderhandelingen in volle gang zijn. Ondanks dat de deal nog niet beklonken is, lijkt het erop dat de onderhandelingen in de komende uren afgerond kunnen worden. Het meest logische zou zijn dat Marquez een deal voor een jaar tekent om aan het eind van 2020 weer in lijn te zitten met de rest van de MotoGP-coureurs.

Na het nieuws van Lorenzo’s afscheid draaide de geruchtenmolen vanzelfsprekend op volle toeren. HRC-teammanager Alberto Puig gaf op dat moment toe dat Alex Marquez tot de kandidaten hoorde om Lorenzo te vervangen, ook zijn oudere broer Marc Marquez heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Alex graag op de tweede RC213V zou willen zien. De coureur verklaarde “trots” te zijn dat Alex tot de kandidaten voor het zitje gerekend werd.

Met medewerking van Oriol Puigdemont