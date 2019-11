Marquez: "Trots dat Alex bij kandidaten voor Honda-zitje hoort"

Jorge Lorenzo’s beslissing om na dit weekend met pensioen te gaan heeft ervoor gezorgd dat Repsol Honda op korte termijn op zoek moet naar een nieuwe kandidaat. De keuze is niet heel groot omdat de meeste goede coureurs nog tot het eind van 2020 onder contract staan. Johann Zarco rijdt zichzelf momenteel in de kijker bij LCR Honda en is de meest logische kandidaat om Lorenzo te vervangen. HRC-teammanager Alberto Puig heeft echter ook gezegd dat Moto2-wereldkampioen Alex Marquez tot de kandidaten behoort. Marquez vindt het niet meer dan logisch dat zijn broer bij de mogelijke opvolgers van Lorenzo hoort.

“Het is duidelijk dat er een plaats vrij is gekomen na het vertrek van Jorge, een belangrijke plek bij het fabrieksteam van HRC”, zei MotoGP-wereldkampioen Marquez. “Het nieuws kwam voor iedereen als een verrassing, ook voor Honda. Nu moeten ze een strategie bepalen of ze een rijder willen met veel ervaring of dat ze een jong iemand de kans willen geven. Het is logisch dat men ook kijkt naar de Moto2-wereldkampioen. Dat is geen geheim. Hij heeft de wereldtitel in Moto2 gewonnen, ik denk persoonlijk dat hij er klaar voor is. Het is een persoonlijke beslissing voor hem en voor Honda.”

De oudste van de Marquez-broers hoopt natuurlijk het beste voor de carrière van Alex, maar heeft gezegd dat hij zich niet zal bemoeien met de beslissing van Honda. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik heel graag met of tegen mijn broer zou rijden in de MotoGP, hij doet heel goed werk in de Moto2 en bewijst dat hij het kan. Hij is kampioen geworden in de tweede klasse en is klaar voor een plek in de MotoGP”, vervolgde hij. “Het is duidelijk dat ik me niet bemoei met de situatie, maar ik ben heel erg trots dat mijn broer tot de kandidaten behoort. Als er interesse is vanuit HRC moet je die kans volledig aanpakken.”

Momenteel heeft de Moto2-wereldkampioen nog een contract voor 2020 bij Marc VDS. Dat zou mogelijk een probleem kunnen zijn als de interesse concreet wordt. HRC-teambaas Puig verklaarde dat het moeilijk zou zijn om voor de post-season test in Valencia een vervanger aan te wijzen, maar stelde dat er geen man overboord zou zijn. “Het wordt geen chaos als we slechts een rijder hebben. We zullen in ieder geval vragen of Stefan Bradl [testrijder] ons wil helpen tijdens de test.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont en Valentin Khorounzhiy