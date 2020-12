Rossi moet ook aan zichzelf werken: “Kwalificaties moeten beter”

Rossi kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat hij nog altijd de honger heeft om te blijven racen in de MotoGP. Bij het Yamaha-fabrieksteam wilde men meer op de jeugd spelen met Maverick Viñales en Fabio Quartararo, maar het merk stelde dat het Rossi niet zomaar op zou geven. Na een lange periode van onderhandelen werd Rossi eind september definitief gepresenteerd bij het Maleisische satellietteam. Hij krijgt daar volledige ondersteuning van de fabriek.

In 2020 beleefde Rossi zijn minst succesvolle Grand Prix-seizoen tot nog toe. Hij moest twee races missen omdat hij positief testte op het coronavirus, maar liet daarnaast nog eens vier achtereenvolgende DNF’s noteren. Ook was de 2020-versie van de Yamaha niet zo competitief als vooraf gehoopt werd. Rossi zoekt het vooral bij zichzelf dat hij in 2021 scherper moet staan om weer zijn oude niveau te hervinden.

Gevraagd met welk gevoel hij aan de winter begint, zei de Italiaan: “Ik moet veel aan mezelf werken, we moeten bijvoorbeeld de kwalificaties verbeteren. Dat is nu heel belangrijk. We zullen Yamaha pushen om goed werk te doen deze winter, hopelijk kunnen we de motor op verschillende vlakken verbeteren. We waren de afgelopen jaren steeds sterk aan het begin van het seizoen, maar daarna hadden we grotere problemen ten opzichte van onze concurrenten omdat zij met meer nieuwe dingen kwamen. Yamaha is aan het eind van het seizoen altijd minder, dat is niet makkelijk. Het wordt volgend jaar een grote uitdaging, we moeten er direct vanaf de eerste race staan.”

Petronas Yamaha SRT-teammanager Wilco Zeelenberg zei eerder dit jaar dat Rossi goed in het plaatje van het team past. Ook vertelde de Bleiswijker toen dat men bij het team gemotiveerd is om Rossi beter te laten presteren: “Dat is onze uitdaging, maar dat is ook ons streven. We willen meer uit de rijder halen dan ze tot op heden gedaan hebben. Dat is ons de laatste twee jaar aardig gelukt en ik ben benieuwd of dat met Valentino ook gaat lukken”, zei hij destijds in gesprek met Motorsport.com.