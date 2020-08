Zeelenberg: “We geloven dat we Valentino beter kunnen maken”

Yamaha-teambaas Lin Jarvis gaf afgelopen weekend toe dat enkel het papierwerk nog op zich laat wachten. Het geeft aan dat de betrokken partijen het inhoudelijk eens zijn over de details van de deal. Enkel de juristen van Yamaha, Petronas en Rossi zelf moeten zich nog over de zaak buigen om tot een definitief akkoord te komen. Dat proces loopt verder buiten Petronas Yamaha SRT om, Rossi tekent een direct contract bij zijn huidige werkgever maar wordt wel ondergebracht bij het team waar Fabio Quartararo en Franco Morbidelli momenteel voor rijden. “We verliezen Fabio aan het fabrieksteam en die plek houden we inderdaad vrij voor Valentino”, vertelde Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com. “De fabriek contracteert Valentino en tot op heden hebben wij nog niet vernomen dat het contract getekend is. Dat heeft te maken met wat Valentino zelf wil en wat Yamaha wil. Wij zitten daar gewoon een beetje ver vanaf, hij wordt gecontracteerd door Yamaha en niet door Petronas.”

Personele bezetting 'een mix'

Een van de zaken waar Petronas wel iets over te zeggen heeft is de personele bezetting. Zeelenberg heeft de afgelopen jaren op zorgvuldige wijze een team bij elkaar gezocht, maar Rossi heeft aangegeven dat hij een deel van zijn vaste entourage mee wil nemen naar de formatie. Die invulling is wel een van de zaken waar Zeelenberg over mee heeft gesproken. “Daar wordt over gesproken. Hij heeft zijn wensen, maar wij hebben daar wel de eindverantwoording over”, vervolgde hij. “Dat zal een beetje een mix worden. We zijn natuurlijk bezig met een team voor de toekomst en we moeten niet onder stoelen of banken steken dat Valentino nog een jaar heeft en dat hij het tot op heden fantastisch doet met zijn leeftijd. Het is niet meer de toekomst, dan heb je het over jonge rijders en niet over Valentino. Ondanks dat hij volgend jaar gewoon bij ons op een fiets zit. Daar willen we een mix in vinden en daar nemen wij ook onze verantwoordelijkheid in om te beslissen wie wij aan boord halen voor ons team.”

De ambitieuze formatie bracht het afgelopen jaar nieuw elan in de MotoGP en zorgt er dit jaar voor dat Yamaha voor het eerst in jaren weer echt kans maakt op een wereldtitel op het hoogste niveau. Bij de presentatie van het team werd Petronas Yamaha SRT neergezet als de ambitieuze renstal die de wereld met jong talent wil veroveren. Gevraagd hoe de 41-jarige Rossi in dat plaatje past, zei Zeelenberg: “Ik denk dat hij heel goed in het plaatje past. Het is voor ons een ultieme mogelijkheid om de grootste rijder ooit aan boord te hebben, dat is een unicum. Als je tien jaar geleden had gezegd dat ik de teammanager van Valentino Rossi zou worden, had ik daar toch m’n vraagtekens bij gezet. Het is gaaf om te doen, maar we willen hem volgend jaar nog beter maken dan wat hij nu kan. Dat is onze uitdaging, maar dat is ook ons streven. We willen meer uit de rijder halen dan ze tot op heden gedaan hebben. Dat is ons de laatste twee jaar aardig gelukt en ik ben benieuwd of dat met Valentino ook gaat lukken.”